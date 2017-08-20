به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد رضا مخبر دزفولی و هیات همراه ضمن بازدید از دانشگاه بین المللی امام رضا «ع» با تعدادی از اساتید این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

وی با اشاره به برخی آمارهای بین المللی از تولید علم کشور گفت: تحریم، ترور، تلاش برای خرید دانشمندان و ... همه جلوه‌هایی از تلاش دشمنان برای توقف جریان رشد علمی کشور هستند.

وی افزود: باید برای آشنایی همه مسئولان و به ‌ویژه جامعه دانشگاهی کشور، موضوع تور علمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» هم است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بیش از ۳۰ هزار عضو هیات علمی در سال‌های اخیر جذب شده‌اند و امروز سرمایه نیروی انسانی کشور در این زمینه به ۹۰ هزار عضو هیات علمی رسیده است.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به بهبود وضعیت هرم هیات علمی در دانشگاه‌های کشور گفت: امروز تلاش برای ارتقای سطح علمی اعضای هیات علمی و افزایش تعداد اساتید در کنار توجه به رشد علمی آنان یکی از برنامه‌های اصلی در آموزش عالی کشور است.

وی افزود: تجربه موفق نهادهایی مانند جامعه المصطفی «ص» در گسترش همکاری‌های علمی باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر لزوم تحول در علوم انسانی ادامه داد: در زمینه علوم انسانی کار خوب شروع شده و دراین دوره خواهیم توانست این کار را به نتیجه برسانیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مخالفت‌هایی صورت گرفته در این مسیر گفت: در این زمینه با مقاومت‌هایی نیز روبرو هستیم، ولی خوشبختانه بیش از ۳۰ برنامه درسی با رویکرد بومی سازی، روزآمدی، کارآمدی و اسلامی سازی در شورای تخصصی تحول و ارتقائ علوم انسانی تدوین، تصویب، ابلاغ و اجراء شده است.

وی افزود: در زمینه تحول در علوم انسانی خوشبختانه هم حوزه علمیه و هم دانشگاه پای کار آمده‌اند و البته جامعه دانشگاهی باید مطالبه‌گری خود را افزایش دهند.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: در زمینه ارتباط با حوزه‌های علمیه، در دوره اخیر فعالیت شورای انقلاب فرهنگی، شورای تخصصی حوزوی تشکیل شده و ارتباط با حوزه‌های علمیه به طور مستمر و موثر ادامه دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت دانشگاه بین المللی امام رضا «ع» گفت: این دانشگاه باید نماد تحول علمی برای جهان اسلام باشد.

وی افزود: باید شهرک علمی و تحقیقاتی امام رضا «ع» با همت آستان قدس رضوی «ع» ساخته شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با تمسک به سیره آن امام بزرگوار که به حق عالم آل محمد «ص» نام گرفته‌اند، باید این دانشگاه باید مامن و پشتوانه همه دانشمندان اعم از مسلمان، مسیحی و ... باشد؛ چون پیام علم آموزی و تکریم دانش در مکتب اهل بیت «ع» یک پیام جهانی است.

مخبر دزفولی با اشاره به لزوم راه اندازی جایزه بین المللی امام رضا «ع» گفت: باید این جایزه در همه زمینه‌های علمی و در یک روند علمی و معتبر به دانشمندان فعال در زمینه‌های مختلف اهداء شود.

وی افزود: نزدیک به ۸ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی «G D P » به پژوهش اختصاص می‌یابد در حالی که باید این رقم به ۳ و نیم درصد برسد.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: هر چقدر در علم و فناوری سرمایه‌گذاری شود نه تنها اسراف نیست بلکه با بازدهی چندین برابر این سرمایه‌گذاری بازخواهد گشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به لزوم کاربردی شدن پژوهش‌ها در کشور گفت: در ابتدای دهه ۸۰ شمسی سالانه ۲ پتنت در جهان ثبت می‌کردیم ولی امروز این رقم به ۴۵ پتنت رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت پتنت افزود: پتنت پیشران تجاری سازی علم و فناوری و نشانه آمادگی برای تولید محصول دانش بنیان است.