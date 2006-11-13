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۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۵۶

با شرکت پژوهشگران ایرانی و لبنانی؛

همایش پژوهشی "حزب الله لبنان" برگزار می شود

همایش پژوهشی "حزب الله لبنان" برگزار می شود

همایش پژوهشی "حزب الله لبنان" با حضور پژوهشگران ایرانی و لبنانی ازسوی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.

دکتر حسین احمدی دبیر همایش "حزب الله لبنان" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیروزی حزب الله در نبرد 33 روزه با اسرائیل و بر هم خوردن معادلات نظامی اسرائیل نتایج مثبت بسیار مهمی را برای لبنان و جهان اسلام در پی داشت گفت: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران قصد دارد در قالب برگزاری یک همایش پژوهشی، علل و چگونگی این جنگ و نتایج آن را بر مسائل داخلی لبنان، اتحاد مسلمانان جهان و ملل آزادیخواه و نیز اثرات آن را بر مناسبات سیاسی و نظامی آمریکا و اروپا بررسی نماید.

بنا به گفته دبیر همایش حزب الله لبنان ، روند تاریخی شکل گیری حزب الله در لبنان، علل جنگ 33 روزه، چگونگی شکل گیری جنگ 33 روزه و بررسی نتایج این جنگ بر جامعه لبنان، جهان اسلام و بر اسرائیل و مناسبات بین المللی محورهای اصلی این همایش پژوهشی هستند.

کد مطلب 406446

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