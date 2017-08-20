مجروحان جنگی عراق در ایران درمان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر حمید چوبینه بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری به تشریح عملکرد مجتمع دارویی درمانی جمعیت هلال حمر پرداخت و گفت: با توجه به این که این مجتمع به عنوان دبیرخانه گردشگری سلامت در جمعیت هلال احمر تعیین شده است از همین رو درمان بیماران خارجی در مراکز تحت پوشش جمعیت هلال احمر و همچنین سایر مراکز درمانی کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به ارائه خدمات استاندارد که در مراکز درمانی جمعیت هلال احمر صورت می گیرد افزود: کادر پزشکی ما از توانمندی بسیار بالایی برخوردار هستند. از همین رو ارائه خدمات جمعیت هلال احمر در سطح قابل قبول و استاندارد جهانی است.

چوبینه با اشاره به ارزان بودن خدمات درمانی در ایران نسبت به سایر کشورها اظهار داشت: این ویژگی باعث شده بیماران زیادی از کشورهای منطقه و مخصوصا همسایه برای انجام کارهای درمانی به کشورمان بیایند.

وی همچنین وجود زمینه های مشترک فرهنگی، دینی و غیره با کشورهای همسایه و منطقه را یکی از دیگر از عوامل گرایش بیماران خارجی برای درمان در کشورمان عنوان کرد و گفت: تنوع جغرافیایی و گردشگری تاریخی ایران از دیگر ویژگی هایی است که می تواند در جذب بیماران خارجی موثر باشد.

مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی جمعیت هلال احمر با اشاره به استقبال بیماران خارجی برای درمان در ایران اظهار داشت: یکی از خدماتی که در مراکز درمانی جمعیت هلال احمر ارائه می‌شود درمان افراد آسیب دیده جنگی از کشورهایی همچون عراق، سوریه، یمن و ... است.

وی با اشاره به اینکه در ۴ ماهه اول امسال نزدیک به ۳۰۰ نفر مجروح جنگی از کشور عراق در کشورمان پذیرش و درمان شده اند، ادامه داد: ما در پذیرش مجروحین جنگی هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی نداریم.

چوبینه با اشاره به قرارداد جمعیت هلال احمر با دولت برای پذیریش بیماران و مجروحان جنگی این کشور در ایران گفت: آنچه مسلم است روند درمان این بیماران در ابتدا در مراکز درمانی جمعیت هلال احمر صورت می گیرد و در غیر این صورت این بیماران و مجروحان به سایر بیمارستانهای کشورمان برای درمان معرفی می شوند.

مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی جمعیت هلال احمر با اشاره به ارائه خدماتی همچون جراحی های چشم، ناباروری، ایمپلنت، پوست، ارتوپدی و مغز و اعصاب در مراکز درمانی هلال احمر تاکید کرد. این دسته از بیماران اغلب در تهران و یا شهرهای شیراز و اهواز پذیرش و بستری می شوند.

وی در ادامه به موضوع درمان زوجین نابارور اشاره کرد و گفت: آمار جهانی نشان می دهد که بین ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت هر کشور، زوجین نابارور هستند اما متاسفانه این آمار در ایران به مراتب بیشتر از آمار جهانی است.

چوبینه با اعلام اینکه در حدود ۲۰ درصد افرادی که ازدواج می کنند گرفتار ناباروری هستند، افزود: افزایش سن ازدواج بخصوص در خانمها باعث شده آمار ناباروری در کشورمان بالا برود.

وی بر ضرورت حمایت از روند درمان ناباروری در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: پیشنهاد می کنیم به جای حمایت های مالی و پرداخت یارانه برای درمان ناباروری بودجه ای به صورت رسمی و مشخص برای روند درمان ناباروری در کشور لحاظ شود.

مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی جمعیت هلال احمر افزود: تخصیص این بودجه کشوری باعث خواهد شد سهم مراکز دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی در روند درمان ناباروری مشخص شده و بیمه ها نیز در این زمینه بتوانند حمایت های لازم را داشته باشند.

چوبینه با اعلام اینکه در حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد، اظهار داشت: سالانه به این تعداد از زوجین نابارور در کشور افزوده می‌شود. از همین رو هر نوع حمایتی می تواند به رفع مشکل این قبیل افراد کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه درمان ناباروری در کشور هیچ مشکلی به لحاظ توانایی پزشکی وجود ندارد، تصریح کرد: کشور ما جزو برندهای معتبر بین المللی در زمینه درمان ناباروری است.