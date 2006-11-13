دولت لبنان طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای ترور حریری را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، یک منبع رسمی لبنانی اعلام کرد: دولت لبنان امروز نشستی فوق العاده برای بررسی طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای ترور "رفیق حریری" نخست وزیراسبق این کشور برگزارکرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی الجزیره ، طی این نشست، طرح مذکور به تایید دولت لبنان رسید.

پیش ازاین نماینده "کوفی عنان" دبیر کل سازمان ملل متحد درلبنان این طرح را به "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان تقدیم کرد.

این طرح برای عملی شدن باید به تایید دولت و تصویب پارلمان لبنان و همچنین تایید شورای امنیت برسد.

درنشست امروز کابینه سنیوره 17 وزیر از مجموع 24 وزیر حضورداشتند.

5 وزیرشیعه وابسته به دو جنبش امل و حزب الله لبنان شنبه 20 آبان، درپی شکست چهارمین نشست گروه ها و طیف های سیاسی لبنان ، استعفای خود را اعلام کردند. اما "سنیوره" استعفای آنان را رد کرد.

صبح امروز نیز"یعقوب صراف" وزیر محیط زیست لبنان که از نزدیکان به "امیل لحود " رئیس جمهوری این کشور است، کناره گیری خود را اعلام کرد.

خبرگزاری الجزیره نیزگزارش داد، "یعقوب صراف" پیش از نشست فوق العاده مذکور استعفانامه خود را تقدیم کرد.

"محمد السبع" وزیر کشورلبنان نیز درپی بروز درگیری های فوریه گذشته دربیروت که در اعتراض به اهانت مطبوعات دانمارک برگزار شد، استعفا کرد و "سنیوره" نیز ضمن موافقت با استعفای وی "احمد فتفت" را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین کرد. به این ترتیب درنشست امروز 7 وزیر حضور ندارند.

از سوی دیگر "امیل لحود" روزگذشته اعلام کرد : با وجود استعفای وزیران لبنانی، کابینه سنیوره" فاقد مشروعیت قانونی است.

این درحالی است که مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان امروز با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب که نشست های دولت لبنان فاقد مشروعیت است، این نشست ها را خطرناک خواند و داخل کردن مسئله تشکیل دادگاه بین المللی را در این اختلافات، ضربه به اجماع ملی درمورد کشف حقیقت درمورد ترور حریری عنوان کرد.