60 مربی برای ارتقاء سطح علمی و فرهنگی پناهندگان در ایران آموزش می بینند

حسن فرطوسی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی پناهندگان عراقی در اهواز ، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آموزش ها در کارگاه های آموزشی با عنوان کارگاه ملی توسعه سوادآموزی و خلاقیت هنری با هدف توانمندسازی پناهندگان عراقی و افغانی با مشارکت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان علمی ، آموزشی ، فرهنگی کشورهای اسلامی (آیسسکو)سازمان نهضت سواد آموزی کشور به طور همزمان در شهرهای مورد اشاره در 4 روز برگزار می شود.

مدیر فرهنگ و ارتباطات دفتر منطقه ‌ای آیسسکو در تهران خاطرنشان کرد: مربیان شرکت کننده زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان انتخاب شده اند که در مدت در نظر گرفته شده آموزش های لازم را فرا می گیرند.

نماینده سازمان آیسسکو در این کارگاه های آموزشی ادامه داد: در این کارگاه های آموزشی در هر شهر 20 مربی آموزش های لازم را فرا می گیرند.

وی گفت: این آموزش ها شامل یادگیری فرهنگ و مبانی فرهنگ اسلامی ، توسعه سواد آموزی و تاریخ و فرهنگ عمومی کشورمان است تا به پناهندگان عراقی و افغانی آموزش های لازم در این زمینه داده شود تا در دوره پناهندگی و پس از بازگشت به کشورشان این آموزش ها مورد استفاده واقع شود.

مدیر فرهنگ و ارتباطات دفتر منطقه‌ای آیسسکو در تهران همچنین درباره فعالیت های سازمان آیسسکو افزود: هم اکنون دفتر فرهنگ و ارتباطات منطقه ای آیسسکو در تهران ، 12 کشور از کشورهای آسیایی غیر عربی را تحت پوشش خدمات خود دارد که به طور عمده شامل فعالیت های آموزشی ، علمی و فرهنگی همچون برگزاری کنفرانس های مرتبط در این زمینه هاست.