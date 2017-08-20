به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر حسینی یکشنبه‌شب در نشست با رئیس و معاونان آموزش و پرورش بردخون اظهار داشت: حوزه نفت و گاز برای تقویت و گسترش فرهنگ در جامعه تلاش می کند.

وی افزود: گروه خدماتی اجرائیات پارس شمالی مستقر در بردخون امسال نیز مانند سال‌های گذشته برای رفع مشکلات و نارسایی های مدارس تلاش می کند و از اول شهریور با حضور در مدارس اقداماتی در زمینه آب، برق، جوشکاری و تعمیرات انجام می دهند.

حسینی با بیان اینکه اگر امکانات و تجهیزات بیشتری داشتیم با خدمات بیشتری از مدارس حمایت می کردیم اما برخی محدودیت ها و مشکلات باعث شده نتوانیم آنگونه که دوست داریم فعالیت کنیم.

رئیس اجراییات پارس شمالی اضافه کرد: وزارت نفت و پروژه ها و نمایندگی های نفت و گاز همواره در زمینه اعتلای تعلیم و تربیت مناطق نفتی و گازی دغدغه دارد که امیدواریم در آینده با راه اندازی طرح های نفت و گاز در منطقه شاهد خدمات و فعالیت های بیشتری باشیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نیز گفت: آغاز سال تحصیلی فصل ویژه ای برای دانش آموزان، فرهنگیان و اولیاء و یادآور و تداعی کننده خاطرات ماندگار است که می توان با تعامل، هم اندیشی و مشارکت همه اقشار، ادارات و شوراها به دوره ای خاطره انگیز تبدیل کرد.

ظهیر محمودی افزود: مهرماه زمان شکفتن جوانه های دانش و جهاد علمی است که همه می کوشند با یاری همدیگر آموزش و پرورش را برای انجام وظیفه بزرگ کمک کنند چرا که این دستگاه به تنهایی قادر نیست بار سنگین تعلیم و تربیت را به دوش بکشد.