"مستانه" با حضور مدیر شبکه تهران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبی معمار با حضور سر صحنه مجموعه "مستانه" بر جلب رضایت مخاطبان شبکه تهران و توجه هر چه بیشتر به نظرات بینندگان نکته سنج تاکید و ابراز امیدواری کرد پخش این مجموعه با برنامه ریزی منسجم در دهه فجر و ایام محرم از شبکه تهران شروع شود.

مجموعه تلویزیونی "مستانه" روایتی عاطفی از زندگی در هم تنیده چند جوان از دهه پنجاه تاکنون است. مستانه دانشجوی پزشکی است که پدر و مادرش را در سانحه تصادف اتومبیل از دست داده و اکنون با خانواده عموی خود زندگی می کند. او در پیچ و تاب مسائل عاطفی ناخواسته درگیر رویدادهای سیاسی زمانه خود می شود.

"مستانه" در 20 قسمت 45 دقیقه ای به تهیه کنندگی سیداحمد میرعلایی و کارگردانی مجید جوانمرد در شبکه تهران تهیه می شود. در این مجموعه بازیگرانی چون عسل بدیعی، امین زندگانی، مجید مظفری، ستاره اسکندری، محمد کاسبی، رامتین خداپناهی، حسین سحرخیز، حمید ابراهیمی، مارال فرجاد، زهره حمیدی، عزت اله رمضانی فر، آتش تقی پور، افشین نخعی، مریم سلطانی و سودابه علی پور به ایفای نقش می پردازند.

عباس نعمتی فیلمنامه نویس، حسن اسدی مدیر تصویربرداری، محمدحسن نجم مدیر تولید، اصغر نژادایمانی طراح هنری، محسن بابایی طراح چهره پردازی، کریم کاشانی مدیر صدابرداری، محسن اورنگ برنامه ریز، رضا ابوفاضلی دستیار اول کارگردان و جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی با این پروژه همکاری دارند.