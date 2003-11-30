طرح تشكيل دستگاه جديدي در دولت به نام"بنياد شهيد" منافع جانبازان را تامين خواهد كرد

نصرت كاشاني با بيان اين مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: طرح مذكور را بنياد شهيد ، سازمان امور جانبازان و ستاد رسيدگي به امور آزادگان طي جلسات متعدد ارائه داده اند و اگرطي هفته هاي آتي اين طرح به تصويب برسد سازمان جديدي تحت عنوان « بنياد شهيد » در دولت تشكيل مي شود.

به گفته وي در صورت تصويب اين طرح رييس جمهور مسوول آن بوده و سازمانهاي ادغام شده در تحت مديريت يك ستاد تجميع به مدت يك سال با سيستم و كادر فعلي شان به كارادامه مي دهند و همچنين در اين مدت اين ستاد اساسنامه طرح ادغام را جهت اجراپس از تصويب تهيه خواهد كرد.

وي در خصوص نوع فعاليت و وضعيت جانبازان پس از اجراي طرح ادغام گفت: پرونده جانبازان به مانند حال روال خود را در دستگاه جديد نيز طي خواهد كرد و هيچ نيازي به تعيين درصد مجدد نخواهد داشت.

سرپرست سازمان امور جانبازان همچنين اين سازمان را از مدافعان تصويب طرح ادغام برشمرد و تصريح كرد: در حال حاضرسازمان امور جانبازان به يك بنگاه اقتصادي بدون داشتن اختيار قانون گذاري بدل شده ،در كاليكه اين نهاد با امكانات لازم بايد مسوول رسيدگي به امور جانبازان وپاسخگونياز آنها باشد.

وي افزود: جانباز يك شخصيت ملي در كشور است ونقش خاصي در امنيت ملي كشور دارد ؛ لذا همه دستگاههاي اجرايي بايد برايش كار كنند در حالي كه تاكنون دولت هيچ مسئوليتي در قبال جانبازان نداشته و با تصويب اين طرح مسووليت امور جانبازان به دولت واگذارخواهد شد.

كاشاني در خاتمه اظهار داشت: بر پايه طرح ادغام دولت بايد براي امور جانبازان تصميم بگيرد، در نتيجه به طور حتم وضعيت رفاهي ، معيشتي و قانوني اين افراد بهتر خواهد شد.

