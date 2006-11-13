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۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۴۵

تاکید دستگاه جاسوسی اسرائیل بر انجام مذاکرات بین دمشق و تل آویو

بخش اطلاعات نظامی اسرائیل طی تحقیقاتی به این نتیجه رسید که باید بین دمشق و تل آویو مذاکراتی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج ، "عاموس یدلین" رئیس بخش اطلاعات نظامی اسرائیل طی نشست مشورتی که هفته گذشته بین دستگاه امنیتی نظامی اسرائیل و "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی برگزارشد، به سیاستمداران اسرائیلی توصیه  کرد که با سوریه مذاکره کنند و آمادگی "بشار اسد" رئیس جمهوری این کشور را در قبال این مسئله به طور جدی مورد بررسی قرار دهند.

این توصیه براساس تحلیل اطلاعات جاسوسی و بحث و گفتگوها بین کارشناسان نظامی خارج از ارتش اسرائیل انجام شد.

بنابرگزارش دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل ، از سرگیری مذاکرات با سوریه برای اسرائیل منفعت دارد.

کد مطلب 406472

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