تاکید دستگاه جاسوسی اسرائیل بر انجام مذاکرات بین دمشق و تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج ، "عاموس یدلین" رئیس بخش اطلاعات نظامی اسرائیل طی نشست مشورتی که هفته گذشته بین دستگاه امنیتی نظامی اسرائیل و "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی برگزارشد، به سیاستمداران اسرائیلی توصیه کرد که با سوریه مذاکره کنند و آمادگی "بشار اسد" رئیس جمهوری این کشور را در قبال این مسئله به طور جدی مورد بررسی قرار دهند.

این توصیه براساس تحلیل اطلاعات جاسوسی و بحث و گفتگوها بین کارشناسان نظامی خارج از ارتش اسرائیل انجام شد.

بنابرگزارش دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل ، از سرگیری مذاکرات با سوریه برای اسرائیل منفعت دارد.