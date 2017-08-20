توافق نهایی وضعیت پادگان لشکر ۶۴ ارومیه هفته آینده صورت می گیرد

هادی بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته گذشته جلسه ای در خصوص آخرین وضعیت این پادگان با حضور ادارات ذیربط برگزار شد افزود: در این نشست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و ارتش بر روی نقشه مورد نظر کمی اختلاف نظر داشتن که با رایزنی های صورت گرفته توافق اولیه حاصل شد.

وی ادامه داد: بر اساس نقشه تهیه شده هر کدام ازنهادها از جمله میراث فرهنگی استان، راه و شهرسازی و شهرداری به همراه ارتش در خصوص سهم های خود نظراتی دارند که برای بررسی بهتر و بیشتر هفته آینده نشستی در این خصوص برگزار می شود.

بهادری اضافه کرد: در این نشست سهم ارتش، مدیریت شهری و بقیه نهادها با کاربری مناسب مشخص شده و توافق نهایی پیش بینی می شود حاصل شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از توافق نهایی نقشه مورد نظر به سمت طراحی رفته و با اجرایی شدن آن شاهد تحول خوبی در ارومیه خواهیم بود.