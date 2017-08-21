به گزارش خبرنگار مهر، رضا خلیلی، شامگاه یکشنبه، در دیدار با میکائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران، با اشاره به پیشینه تاریخی، تجاری و فرهنگی شهر تبریز و نیز رابطه شهرهای آلمان مخصوصا هامبورگ با تبریز، بر ضرورت ارائه تسهیلات ویژه در صدور ویزای آلمان تاکید کرد.

خلیلی همچنین در این دیدار به معماری برخی بناهای تاریخی تبریز همچون «عمارت ساعت» اشاره کرد که در گذشته توسط آلمانی‌ها در تبریز ساخته شده و از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آلمانی‌هایی که در تبریز بوده‌اند همواره تاثیرات مثبتی برای این شهر داشته‌اند.

خلیلی در تشریح اهمیت روابط بین شهرهای آلمان با تبریز اعلام کرد: اینکه یک شهروند آلمانی متولد در تبریز به قدری به زیبایی‌ها و تاریخ عمیق تبریز اهمیت می‌دهد که کتابی مصور از عکس‌های تبریز به چاپ می‌رساند، بیانگر علاقه هر دو طرف به یکدیگر است.

مدیر عامل سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز در بخشی از سخنان خود بر ضرورت پروازهای مستقیم از تبریز به شهرهای مختلف آلمان تاکید کرده و راه‌ندازی پرواز تبریز-هامبورگ- تبریز را یک اتفاق نیکو دانست.

وی در پایان سخنان خود ضمن اعلام آمادگی برای همکاری‌های مختلف در زمینه پروازهای تبریز به آلمان تصریح کرد: بی‌شک تمام توانمان را به کار خواهیم برد تا در آستانه تبریز ۲۰۱۸ تسهیلاتی ویژه برای پروازهایمان به آلمان و بالعکس ارائه کنیم.