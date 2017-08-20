تیم ملی بسکتبال نایب قهرمان کاپ آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فینال اولین دوره مسابقات بسکتبال کاپ آسیا از ساعت ٢٢:٣٠ شامگاه یکشنبه در بیروت لبنان و میان دو تیم ملی بسکتبال ایران و استرالیا آغاز شد و در پایان وقت قانونی مسابقه با برتری ٧٩ بر ٥٦ استرالیا به پایان رسید.

حامد حدادی، ارسلان کاظمی، بهنام یخچالی، محمد جمشیدی و سجاد یخچالی بازیکنانی بودند که با انتخاب مهران حاتمی ترکیب اولیه تیم ملی بسکتبال کشورمان را برابر استرالیا تشکیل دادند و با حداقل تغییر در کل ١٠ دقیقه این کوارتر در زمین حضور داشتند. در این کوارتر استرالیایی ها به لطف شروع طوفانی و البته شوت های سه امتیازی خود و به رغم تلاشی که بازیکنان کشورمان برای بازگشت به بازی با دفاع منسجم تر و حملات بیشتر داشتند، توانستند به برتری ١٨ بر ١٤ دست یافتند.

آغاز کوارتر دوم برخلاف کوارتر اول با برتری محسوس تیم ایران همراه بود اما استرالیایی ها خیلی زود مالک توپ و زمین شدند و با حملات همه جانبه خود اختلاف چهار امتیازی کوارتر اول را به مرور بیشتر کردند و در نهایت این کوارتر را با برتری ٢٥ بر ١٢ خود تمام کردند. در این کوارتر ملی پوشان کشورمان کاملا اسیر دفاع غیرقابل نفوذ استرالیا شدند طوریکه در شوتزنی و رسیدن به زیر سبد آمار ضعیفی داشتند و در نهایت هم کمتر از کوارتر اول موفق به کسب امتیاز شدند.

هماهنگی در حمله و امتیاز آوری ملی پوشان بسکتبال ایران از موقعیت های کوارتر سوم به خصوص در ضد حمله ها به مراتب از نیمه نخست بازی بهتر بود طوریکه آنها در این کوارتر خیلی بهتر از استرالیا پرخطا ظاهر شدند و توانستند برنده ١٧ بر ١٣ این کوارتر شوند.

بازیکنان تیم ملی بسکتبال استرالیا در کوارتر چهارم هم سرعت و برتری مطلق دو کوارتر نیمه نخست را نداشتند اما نه به آن اندازه که به ایران اجازه پیشروی تا کسب پیروزی را بدهند. آنها این کوارتر را با برتری ٢٣ بر ١٣خود به پایان رساندند تا در مجموع برنده فینال کاپ آسیا باشند.

بدین ترتیب با نتیجه به دست آمده در فینال مسابقات بسکتبال کاپ آسیا، تیم ملی استرالیا قهرمان شد و ایران به عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها بسنده کرد. پیش از این بسکتبال کشورمان سه مدال طلا و یک مدال برنز از رقابت های آسیایی کسب کرده بود.

تیم ملی بسکتبال کشورمان با برتری برابر هند، سوریه و اردن (مرحله مقدماتی)، لبنان (مرحله یک چهارم) و کره جنوبی (مرحله نیمه نهایی) به فینال مسابقات کاپ آسیا راه یافت.

این اولین حضور استرالیا در رقابت های آسیایی بود. این تیم یکی از تیم چهار تیم برتر المپیک ریو بود.