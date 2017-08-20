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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰:۳۰

فرماندار پلدختر خبر داد:

آتش‌سوزی در نیزارهای تالاب «گری بلمک» پلدختر

آتش‌سوزی در نیزارهای تالاب «گری بلمک» پلدختر

پلدختر - فرماندار پلدختر از آتش‌سوزی در مراتع و نیزارهای تالاب «گری بلمک» این شهرستان خبر داد.

نعمت الله دستیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی در تالاب «گری بلمک» شهرستان پلدختر اظهار داشت: در پی این آتش سوزی بخشی از نیزارها و مراتع تالاب «گری بلمک» در آتش سوخت.

وی با بیان اینکه هم اکنون نیروهای منابع طبیعی در محل آتش سوزی هستند و تلاش برای خاموش کردن آتش ادامه دارد، گفت: همچنین برای اطفای این آتش سوزی از نیروهای آتش نشانی و محیط زیست نیز کمک گرفته شده است.

فرماندار پلدختر بیان داشت: علت این آتش سوزی در حال حاضر مشخص نیست و پس از اطفای کامل آتش علت و میزان خسارت ها از سوی کارشناسان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4064790

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