نعمت الله دستیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی در تالاب «گری بلمک» شهرستان پلدختر اظهار داشت: در پی این آتش سوزی بخشی از نیزارها و مراتع تالاب «گری بلمک» در آتش سوخت.

وی با بیان اینکه هم اکنون نیروهای منابع طبیعی در محل آتش سوزی هستند و تلاش برای خاموش کردن آتش ادامه دارد، گفت: همچنین برای اطفای این آتش سوزی از نیروهای آتش نشانی و محیط زیست نیز کمک گرفته شده است.

فرماندار پلدختر بیان داشت: علت این آتش سوزی در حال حاضر مشخص نیست و پس از اطفای کامل آتش علت و میزان خسارت ها از سوی کارشناسان اعلام خواهد شد.