حامد حدادی ارزشمندترین بازیکن کاپ آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال کاپ آسیا با برگزاری دیدار فینال به پایان رسید. در این دیدار که شامگاه یکشنبه در بیروت برگزار شد، تیم ملی بسکتبال کشورمان مقابل استرالیا متحمل شکست ٧٩ بر ٥٦ شد و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

در پایان این رقابت ها از سوی کمیته برگزارکننده مسابقات، ٥ بازیکن برتر جام معرفی شدند. محمد جمشیدی و حامد حدادی به ترتیب به عنوان بهترین بازیکن پست ٢ و ٥ مسابقات معرفی شدند.

در ترکیب ٥ بازیکن برتر کاپ آسیا، شیا ایلی از نیوزلند به عنوان بهترین بازیکن پست یک معرفی شد ضمن اینکه عنوان بهترین بازیکن پست سه و چهار هم به ترتیب به فوادی الخطیب از لبنان و او سیکون از کره جنوبی رسید.

همچنین از سوی کمیته برگزاری کاپ آسیا، حامد حدادی به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات معرفی شد. این برای چهارمین بار است که حامد حدادی عنوان ارزشمندترین بازیکن را کسب می کند.