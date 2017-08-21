انجام ۸۷ فعالیت فرهنگی در سنندج/متولیان متعدد برای حوزه فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، در طول چهار سال فعالیت چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر سنندج کمیسیون هایی شامل فرهنگی واجتماعی، عمرانی، برنامه و بودجه در این شورا تشکیل و در آنها به بررسی مشکلات و مسائل سطح شهر و دیگر مباحث و وظایف محوله پرداختند.

سال نخست فعالیت شورای دوره چهارم غریب سجادی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، سال های دوم و سوم هم سیدبهاء الدین حسینی و آخرین سال هم ریاست این کمیسیون برعهده اسعد فتاحی بود.

تنها چند روز به پایان فعالیت شورای اسلامی دوره چهارم باقی مانده است و شامگاه گذشته آخرین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای شهرسنندج به ریاست اسعد فتاحی و حضور چهار عضو شورا تشکیل و در آن عملکرد یک ساله این کمیسیون ارائه شد.

رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های امروز جامعه ما مربوط به مسائل فرهنگی و اجتماعی است، گفت: همگان براین امر واقف اند که باید تمامی کارها را در بستر فرهنگی و اجتماعی پیش برد تا بازخورد مطلوبی به دنبال داشته باشد.

اسعد فتاحی بیان کرد: شاید نتوانستیم در زمینه ایجاد امکانات و فضاهای فرهنگی هم چون فرهنگسرا کاری انجام دهیم ولی فعالیت های فرهنگی ارزشمندی را به همت معاونت فرهنگی شهرداری انجام دادیم که بسیاری از آنها هم مورد استقبال مردم قرار گرفت.

وی از تشکیل ۴۸ جلسه این کمیسیون در طول یک سال اخیر خبردادو افزود: برگزاری شب شعر، اجرای برنامه های شاد در نوروز امسال و برپایی نمایشگاه ها و برگزاری همایش های مختلف از جمله برنامه های اجرا شده از شهریور سال گذشته تاکنون است.

وی بیان کرد: تمامی جامعه شناسان معتقدند در هر جایی که مسائل اجتماعی و فرهنگی رشد کند می تواند کمکی برای بهبود دیگر مسائل شهری هم شوند.

رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج ادامه داد: بخش زیادی از مشکلات شهری ما هم چون ترافیک ریشه آن به مسائل فرهنگی برمی گردد که اگر حوزه فرهنگی تقویت شود بیشتر مسائل شهری هم برطرف خواهد شد.

شورای دوره چهارم برای تشکیل اتاق های فکر اهمیت بیشتری قائل شد

رییس شورای اسلامی شهر سنندج هم در این جلسه گفت: شورای دوره چهارم بیشتر از دیگر دوره های گشذته به تشکیل اتاق فکر و مسائل خدمات و مدیریت شهری اهمیت قائل شد.

جلال شریعتی بیان کرد: کمیسیون های فرهنگی و عمرانی این دوره از شورا از افکار واندیشه های متفاوت مردمی با دعوت از صاحب نظران و اساتید و متخصصان مباحث و موضوعات در دستورکار جلسات کمیسیون بهره مند شدند.

وی انجام کار فرهنگی را نوعی سرمایه گذاری خواند و بیان کرد: بی شک ما هر چقدر در حوزه فرهنگی کار کنیم به نفع مردم و جامعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود هم تعیین گزینه های نهایی شهرداری شهر سنندج هم اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سنندج که با دستور کار تعیین گزینه های نهایی شهرداری تشکیل شد، ۶ نفر به عنوان گزینه های نهایی انتخاب شدند.

رییس شورای اسلامی شهر سنندج و یکی از اعضای دوره پنجم این شورا ادامه داد: حشمت صیدی، فرزین رحیمی، کریم اسدبیگی، هوشنگ دباغ، کیومرث حبیبی و کیومرث ایراندوست ۶ نفری هستند که به عنوان گزینه های نهایی شهرداری شهر سنندج معرفی شدند.

حوزه فرهنگی یکی از غریب ترین حوزه ها در شهرداری

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج هم در این جلسه گفت: زمانی که افراد دارای ثبات رای و صداقت در رفتار و گفتار باشند می توانند در راستای منافع مردم حرکت کنند.

غریب سجادی با اشاره به اینکه سخت ترین کار در کشورما به ویژه سنندج، مربوط به حوزه فرهنگی است، بیان کرد: دستگاه ها و نهادهای مختلفی اقدام به انجام کار فرهنگی می کنند و متاسفانه این حوزه متولی مشخصی ندارد.

وی عنوان کرد: ممکن است چند دستگاه که نظر و تفکر متضادی در ارتباط با برنامه های فرهنگی دارند و یا اینکه هیچ تخصصی هم در این رابطه ندارند، در طول سال برنامه های فرهنگی را اجرا می کنند.

وی یکی از غریب ترین حوزه ها در شهرداری را فرهنگی خواند و اظهارداشت: مدیریت شهری، کمترین توجه را به حوزه فرهنگی کرده است و برنامه هایی هم که اجرا شده بیشتر مدیران سعی کردند که مورد توجه مردم قرار گیرند و بسیار کم پیش آمده که فعالیتی در راستای اطلاع از نیازها و خواسته های مردمی برگزار شود.

عدالت شهری در شهرهای ما حاکم نیست

معاون فرهنگی شهردار سنندج هم در این مراسم با بیان اینکه در طول یک سال اخیر ۸۷ فعالیت فرهنگی در این شهر به همت کمیسیون فرهنگی شورا و این معاونت انجام شده است، گفت: به حوزه کودک و نوجوان که یکی از حوزه های تاثیرگذار در آینده جامعه محسوب می شود، پرداختیم.

سرکوت نجفی با بیان اینکه بسیاری از شهرهای کشور ما دوستدار معلول و سالمند نیستند، عنوان کرد: عدالت شهری نه تنها در شهرما بلکه در بسیاری از شهرهای کشورمان حاکم نیست.

وی اضافه کرد: مناسب سازی معابر برای حضور اقشار مختلف وجود ندارد و این عین بی عدالتی است و باید به سمت حل این مشکل پیش برویم.

وی حمایت از انجمن معتادان گمنام، برگزاری جلسه شورای اقامه نماز با موضوع رفع مشکلات نمازخانه ها، برپایی نمایشگاه های عکس کودکان کار، کتابت قرآن کریم، تخریب بیش از ۳۰ مکان مخروبه در سطح شهر و حضار کشی و دیوار کشی این فضاها از جمله اقدامات انجام شده ما در این یک سال است.

معاون فرهنگی شهردار سنندج برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان با ارسال ۵ هزار اثر به این معاونت را از دیگر برنامه های انجام شده خواند و گفت: ایجاد سرای محله و فرهنگسرا را در برنامه داشتیم ولی متاسفانه اجرایی نشد.

نجفی بیان کرد: نگارخانه شهرداری در بهترین نقطه شهر واقع شده و طبقه زیرین آن به انباری تبدیل شده که می توان آن را بازسازی و بهسازی کرد و برای انجام کارهای فرهنگی از آنها استفاده کرد.

وی اضافه کرد: کارهای مربوط به صدور مجوزایجاد فرهنگسرای کودک ومادر حدود ۷۰ درصد آن انجام شده که امیدواریم به زودی این کار اجرایی شود.

وی عنوان کرد: برای نخستین بار درکشور قرار بود که بوستان موسیقی در سنندج ایجاد شود که به درخواست اهالی فرهنگ پیگیری این برنامه را به اهالی موسیقی واگذار کردیم که متاسفانه موفق به جذب سرمایه گذاری در این راستا نشدند.