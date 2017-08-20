آموزش های فنی و حرفه ای در آذربایجان غربی توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر صفرزاده یکشنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال آذربایجان غربی اظهارداشت: در شهرهای با نرخ بالای بیکاری در استان لازم است که ظرفیت ها شناسایی و با ایجاد و تقویت رسته های شغلی در آنها و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، نسبت به رونق کسب و کار و فراهم کردن فضای اشتغال برای جوانان اقدام کنیم.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه اظهارداشت:هدف کلی از طرح اشتغال فراگیر بستر سازی فرصت های کاری متعدد برای جوانان به ویژه قشر دانشجویان در قالب اشتغال فراگیر است که این طرح در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تصویب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است

آهنگری با بیان اینکه یکی از اهداف کلی برنامه اشتغال فراگیر حفظ و صیانت از اشتغال موجود در کشور است اظهارداشت: سیاست های اجرایی برنامه اشتغال فراگیر مشمول ایجاد اشتغال جدید و یا صیانت از اشتغال موجود و بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی و غیردولتی در ایجاد اشتغال و فضای کسب و کار است.

وی افزود: رشته های منتخب در بخش های عمده اقتصادی مشمول رسته های تولید و فرآوری محصولات باغی، صنایع غذایی و لبنیات، پوشاک، گردشگری و بوم گردی، پرورش و فرآوری دام و طیور، گیاهان دارویی، اسانس، عرقیات، صنایع دستی، حمل و نقل و ترانزیت، شیلات، تولید و فرآوری آبزیان است.

در این جلسه دو موضوع تبدیل استان آذربایجان غربی بعنوان قطب تولید پوشاک منطقه و تولید آبگرمکن های خورشیدی توسط یکی از شرکت های تعاونی استان مطرح و اعضای جلسه نیز پیشنهادات خود را در خصوص موضوعات مطروحه تبیین کردند.