آتش سوزی منزل مسکونی در ارومیه مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه یکشنبه شب در این خصوص به خبرنگاران گفت: آتش سوزی در یک منزل مسکونی با سقف شیروانی دو طبقه اتفاق افتاد.

ابراهیم شاد قوشچی ادامه داد: با توجه به دامنه زیاد آتش سوزی و احتمال گسترش آن نیروهای ایستگاه ۱ و ۲ آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه برای تسریع در عملیات اطفای حریق نردبام آتش نشانی به محل اعزام شد اظهارداشت: به دلیل اینکه آتش سوزی این منزل با سقف شیروانی بود و آتش در نقاط مختلف سقف به صورت مخفی وجود داشت و احتمال سرایت آن به پایین و خانه های مجاور داشت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه افزود: آتش نشانان به محض رسیدن به محل بلافاصله به پشت بام رفته و با استفاده از دستگاه برش اقدام به برش سقف از چند نقطه کرده و توانستند آتش را مهار کنند.

وی با بیان اینکه علت اصلی این آتش سوزی در دست بررسی است اظهارداشت: بر اساس شواهد اولیه به نظر می رسد دلیل آتش سوزی بی احتیاطی باشد.