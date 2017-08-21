حاصل جمع خشم و گلوله جنایت آفرید/ شاهرود در بهت

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: عقربه های ساعت کمی پس از ۱۰ نیمه شب یکشنبه بیست و نهم مردادماه۹۶ را نشان می داد که نفیر گلوله سلاح شکاری هیاهوی بازی های کودکانه و گپ و گفت های شب های تابستان مردم شاهرود در پارک ذوالفقار را در یک لحظه ساکت کرد صدای گلوله سلاح شکاری به همراه برق شلیک آن در پستوی راه پله منزل مسکونی تمام آن‌چیزی بود که مردم از درون پارک مجاور منزل مسکونی محل حادثه می دیدند.

بهت و حیرت حاکم بر شهرک ذوالفقار

بهت و حیرت را می توان از نگاه مردم دید هرکس چیزی می گوید برخی گمانه قتل می دهند برخی انفجار مواد محترقه ... اما واقعیت چیزی فراتر از یک گمانه زنی ساده در گپ و گفت های معمول مردم است ... امشب اینجا حاصل جمع خشم و نفرت و گلوله و باروت قتل آفرید؛ آن هم دو فقره ...

چند لحظه ای از صدای گلوله نمی گذرد مرد ضارب از خانه خارج شده و می گریزد ... مردم با فوریت های پلیسی تماس گرفته اند نزدیک منزل ولوله ای به پا است دیگر همه ماجرا را فهمیده اند زن همسایه شان به همراه دخترش دیگر در بین ما نیست ... تمام ماجرا در چشم برهم زدنی رخ داد.

پلیس به محل حادثه می رسد

چراغ گردون خودروهای نیروهای انتظامی شب قیرفام آسمان پارک را می شکافند هر لحظه به تعدادشان افزوده می شود ابتدا مردم را متفرق می کنند سپس حادثه مورد بررسی قرار می گیرد در همان بدو ورود، قتل یک مادر و دختر تائید می شود ضارب را شناسایی کرده اند ... داماد خانواده و مقتول همسر و مادر همسر او هستند و در نهایت آلت قتاله، تفنگ شکاری ...

پیش از ابراز نظر رسمی از سوی مسئولان انتظامی شاهدان بهترین منابع خبری هستند یکی از این افراد به خبرنگار مهر می گوید: من ندیدم کسی وارد منزل شود اما پس از شنیدن صدای دو گلوله دیدم که وی از خانه بیرون آمد رویم را برگرداندم تا جایی که حتی نفهمیدم مرد با چه چیزی فرار کرد چرا که ترسیده بودیم.

ناجا ضارب را دستگیر کند

دیگر شهروند شاهرودی می گوید: خانواده مقتول را می شناسم مدت هاست با دامادشان بر سر مسائل خانوادگی اختلاف دارند، این خانواده از بهمن ماه ۹۵ رسما درخواست طلاق داده بودند که پرونده شان هنوز در جریان است نمی دانم یک اختلاف خانوادگی چگونه به این جا می کشد اما فرد ضارب نیز اهل قتل کسی آن هم همسرش نبود.

وی می افزاید: پلیس در اسرع وقت به صحنه رسید ما از ناجا تشکر می کنیم که چنین واکنش سریعی نسبت به این ماجرا نشان دادند اما خواسته ما دستگیری فرد ضارب است چرا که او نشان داد به آخر خط رسیده و می تواند هر کاری را صورت دهد.

این شهروند می گوید: صدای شلیک به گونه ای بَم بود که ابتدا فکر کردیم صدای ترقه است چرا که صدای تفنگ جنگی اینگونه نیست و صدایی زیرتر دارد اما بعد متوجه شدیم ممکن است صدای تفنگ شکاری یا دو لول باشد که متاسفانه به قتل یک پیزرن ۷۰ ساله انجامید و دختر ۳۷، ۳۸ ساله اش نیز در این حادثه جان باخت.

۲نفر در این حادثه جان باختند

بانوی ساکن شهرک ذوالفقار نیز می گوید: باورمان نمی شود این حادثه رخ داده حاج خانم(مقتول) را می شناسم زن خوبی بود این خانواده اخیرا بر سر مسائل خانوادگی با داماد درگیری داشتند اینگونه که برایم تعریف می کرد به دنبال طلاق بودند شواهد امر پیدا بود که شرایط زندگی با این مرد دشوار به نظر می رسید اما هرچه بود حق این مادر و دختر مرگ دلخراش نبود آن هم اینگونه...

پسر این شهروند شاهرودی می گوید: گویا داماد این خانواده در خانه حضور یافته و با همسرش بحث می کند و پس از اینکه درگیری بالا می گیرد او را مورد ضرب گلوله قرار می دهد پس از چند لحظه که صدای تیر شنیده می شود حاج خانم برای اینکه ببیند موضوع چه بوده از راه پله پائین می آید که مردم صدای فریادش را نیز شنیده اند اما آن مرد به وی نیز شلیک می کند و هر دو جان می بازند اما بر عکس دوستان دیگر من احساس می کنم سه تیر شلیک شد و یا شاید صدای پژواک صدای تیر در راه پله باعث شد فکر کنیم سه تیز شلیک شده اما هرچه بود امروز حاج خانم و دخترش در بین ما نیستند و ما از پلیس می خواهیم تا ضارب را دستگیر کند.

نخستین اظهار نظر رسمی صورت گرفت/ ضارب تحت تعقیب

هنور در خیابان اصلی و کوچه مقابل منزل مقتول شلوغ است ساعت ۲۲:۳۰ است و همچنان جو ملتهبی بر منطقه حاکم است برخی می گویند سلاح فرد ضارب کلاشنیکوف بوده و برخی می گویند سلاحی شکاری ... اینجا بازار شایعات نیز داغ است یکی می گوید فرد ضارب به این خانواده اخطار داده بوده که زیر پای همسرم ننشینید من او را طلاق نمی دهم برخی می گویند مرد ضارب تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل بوده است.

در این اوصاف اما نخستین واکنش رسمی به این خبر از سوی مقامات انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می شود سرهنگ مجتبی اشرفی فرمانده انتظامی شهرستان درباره این حادثه گفت: ساعت ۲۲ شامگاه یک شنبه مرد ۴۲ ساله با حضور در منزل مادر همسرش در شهرک ذوالفقار در راه پله با همسر ۳۷ ساله اش درگیر شد و با اسلحه شکاری به او شلیک و متواری شد.

وی افزود : مادر این زن هم پس از شنیدن صدای شلیک گلوله به راه پله ها آمد و داماد به سمت او هم شلیک و مادر زن ۷۰ ساله اش را نیز به قتل رساند همچنین قاتل پس از ارتکاب به قتل متواری شده و تلاش پلیس برای دستگیری وی ادامه دارد.

اشک ها جایگزین حیرت می شوند

ساعت نیمه شب را نشان می دهد التهاب در منطقه کاهش یافته حضور به موقع نیروی انتظامی اطمینان خاطری را به شهروندان می دهد اینجا اوضاع تحت کنترل است و کارآگاهان کار خود را آغاز کرده اند اجساد از منزل منتقل می شوند و در میانه راه صدای لااله الا الله شنیده می شود گریه چند نفر نشان می دهد که فامیل های مقتول خبر را شنیده و خود را به صحنه رسانده اند مقتول اصلیتی به یکی از روستاهای شاهرود دارد و حتی تعدادی از اقوام نیز در محل حضور دارند.

اینجا بهت و حیرت جای خود را به ناراحتی و غم داده است همسایه ها چشمانی اشک بار دارند کسی نمی خواد محل را ترک کند پلیس چند سربازی را در نزدیک محل گذاشته تا مردم را متفرق کند دیگر تمام شهر خبر دار شده اند اینجا جنایتی رخ داده که یکسرش خشم و گلوله بود و سوی دیگرش دو زن بی دفاع ...

متاسفانه حادثه مشابه دیگری در شاهرود طی ماه های اخیر به وقوع پیوسته بود که در آن اسیدپاشی به صورت و شکم زن آن هم در منزل پدری، جنایتی را رقم زد اما چرا چنین حوادثی در جامعه رخ می دهد؟ به نظر می رسد کنترل خشم درونی و همراه داشتن سلاح دو نکته ای ایست که می تواند جنایت بیافریند پس یا باید سلاح را از خود دور کرد یا خشم تا شاید شاهد چنین حوادثی نباشیم.

قاتل دستگیر شد

پاسی از شب نگذشته بود که آخرین واکنش مسئولان انتظامی شهرستان شاهرود به خبر قتل دو نفر اعلام شد، بار دیگر سرهنگ اشرفی فرمانده انتظامی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در نتیجه تلاش اطلاعاتی و عملیاتی، ماموران این فرماندهی موفق شدند عامل این نزاع و درگیری را شناسایی و پس از تعقیب و گریز آن را در کمتر از چهار ساعت، دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دهند.

وی بیان کرد: تحقیقات و بازجویی‌های فنی و پلیسی از متهم از همان ابتدای دستگیری شروع شده است اما در تحقیقات اولیه توسط کارشناسان پلیس آگاهی مشخص شد این زن و شوهر مدتهاست اختلاف خانوادگی داشتند و زن شش ماه بوده که در منزل مادر خود به سر برده و درخواست طلاق کرده بود.

با برآمدن صبح خانواده مقتولان به دنبال فراهم ساختن مقدمات کفن و دفن و مقتول پشت میز بازجویی ... این آخرین پرده از نمایش یک خشم در شاهرود بود نمایشی که پایانی خوش برای هیچکس نداشت.