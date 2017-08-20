راهیان نور سفیران گردشگری ارومیه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری ارومیه، محمد حضرت پور با اشاره به حضور کاروان های راهیان نور در ارومیه افزود: این کاروان ها در ارومیه علاوه بر آن که تداعی گر دوران دفاع مقدس هستند و مردم را با فرهنگ و ایثار و شهادت و دلایل سرافرازی کشورمان آشنا می کنند، می تواند فرصت مناسبی برای معرفی و شناساندن ارومیه باشند.

وی تاکید کرد: برخورد و رفتار مناسب شهروندان و نیز امکاناتی که مسئولان فراهم می کنند، می تواند خاطرات خوبی را در ذهن راهیان نور که از مناطق مختلف ایران آمده اند ایجاد کند و باعث شود آنها به عنوان سفیران گردشگری و توسعه ارومیه در شهرهای خود عمل و ارومیه به عنوان مقصد گردشگری معرفی کنند.

حضرت پور با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت ایجاد شده استفاده و فضای مناسبی را برای راهیان نور فراهم کنیم افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده ضروری است.

شهردار ارومیه با اشاره به شروع بکار شورای پنجم در اواخر هفته جاری خاطرنشان کرد: انتخاب شهردار حق مسلم اعضای شورای شهر است و ما به عنوان عامل اجرایی تابع شورای شهر هستیم و در صورت اعتماد مجدد آنها، دوباره در خدمت مردم ارومیه خواهم بود و در غیر اینصورت در کنار فرد منتخب و یاری دهنده آن عمل خواهم کرد.

حضرت پور در خصوص پروژه آذربایجان گفت: تمام تلاش شورای شهر و شهرداری بر این بود که این پروژه در این دوره به بهره برداری برسد، اما رکود درآمدی شهرداری و نبود اعتبارات دلیل اصلی تاخیر در اجرای این پروژه شد.

شهردار ارومیه با اشاره به اینکه کابل های مورد نیاز این پروژه از خارج کشورخریداری شده و هم اکنون در گمرگ هستند، افزود: در صورت حل مشکل مالی این کابل ها، باقیمانده فاز اول این پروژه بتن ریزی و به زودی افتتاح می شود.