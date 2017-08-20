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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱:۳۹

شهردار ارومیه:

راهیان نور سفیران گردشگری ارومیه شوند

راهیان نور سفیران گردشگری ارومیه شوند

ارومیه- شهردار ارومیه گفت: راهیان نور می توانند، سفیران گردشگری ارومیه شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری ارومیه، محمد حضرت پور با اشاره به حضور کاروان های راهیان نور در ارومیه افزود: این کاروان ها در ارومیه علاوه بر آن که تداعی گر دوران دفاع مقدس هستند و مردم را با فرهنگ و ایثار و شهادت و دلایل سرافرازی کشورمان آشنا می کنند، می تواند فرصت مناسبی برای معرفی و شناساندن ارومیه باشند.

وی تاکید کرد: برخورد و رفتار مناسب شهروندان و نیز امکاناتی که مسئولان فراهم می کنند، می تواند خاطرات خوبی را در ذهن راهیان نور که از مناطق مختلف ایران آمده اند ایجاد کند و  باعث شود آنها به عنوان سفیران گردشگری  و توسعه ارومیه در شهرهای خود  عمل و ارومیه به عنوان مقصد گردشگری معرفی کنند.

حضرت پور با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت ایجاد شده استفاده و فضای مناسبی را برای راهیان نور فراهم کنیم افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده ضروری است.

شهردار ارومیه با اشاره به شروع بکار شورای پنجم در اواخر هفته جاری خاطرنشان کرد: انتخاب شهردار حق مسلم اعضای شورای شهر است و ما به عنوان عامل اجرایی تابع شورای شهر هستیم و در صورت اعتماد مجدد آنها، دوباره در خدمت مردم ارومیه خواهم بود و در غیر اینصورت در کنار فرد منتخب و یاری دهنده آن عمل خواهم کرد.

حضرت پور در خصوص پروژه آذربایجان گفت: تمام تلاش شورای شهر و شهرداری بر این بود که این پروژه در این دوره به بهره برداری برسد، اما رکود درآمدی شهرداری و نبود اعتبارات دلیل اصلی تاخیر در اجرای این پروژه  شد.

شهردار ارومیه با اشاره به اینکه کابل های مورد نیاز این پروژه از خارج کشورخریداری شده و هم اکنون در گمرگ هستند، افزود: در صورت حل مشکل مالی این کابل ها، باقیمانده فاز اول این پروژه بتن ریزی و به زودی افتتاح می شود.

کد مطلب 4064814

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