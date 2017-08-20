جشنواره ماهیگیری در رودخانه زرینه رود میاندوآب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، علیرضا بقالی در خصوص جزییات برگزاری این جشنواره اظهارداشت:این برنامه توسط اداره ورزش و جوانان، سپاه پاسداران و همکاری اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان با تفریحات سالم برگزار شد افزود: تعداد زیادی از جوانان، نوجوانان و نیز بزرگسالان در این برنامه حضور داشتند که برای تمامی افراد مجوز صید ماهی با قلاب صادر شده بود.

بقالی هدف از این برنامه را ساماندهی اوقات فراغت، ایجاد انگیزه نسبت به حفظ محیط زیست منطقه در میان جوانان و معرفی جاذبه های و ارزشهای توریستی ورزشی منطقه حفاظت شده تالاب سد نورزولو عنوان کرد.

وی اظهار داشت: در این برنامه شرکت کنندگان با شعار "ماهی بگیر و رها کن" اقدام به صید ماهی کرده و به تعدادی از صیادان که موفق به صید ماهی شدندهدایایی به رسم یاد بود اهداء شد.

در حاشیه این برنامه نیز هیئت کوهنوردی شهرستان با حضور جمع کثیری از اعضای خود اقدام به پاکسازی زباله های حاشیه رودخانه کردند.