شهرام میررضایی بامداد دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهار آتش سوزی گسترده در تالاب «گری بلمک» اظهار داشت: این آتش سوزی ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه در نیزارهای تالاب «گری بلمک» به وقوع پیوست و با تلاش نیروهای اداره منابع طبیعی، واحد آتش نشانی شهرداری پلدختر، انجمن احیاگران طبیعت و اهالی منطقه ساعت یک بامداد دوشنبه مهار شد.

علی محمد یعقوبی مسئول واحد آتش نشانی شهرداری پلدختر در این رابطه با بیان اینکه علت آتش سوزی در مراتع و نیزارهای تالاب «گری بلمک» تا کنون مشخص نشده است، گفت: این آتش سوزی با حضور به موقع ۲ اکیب واحد آتش نشانی و نیروهای امدادی به طور کامل مهار شد.

وی افزود: میزان خسارت ناشی از این آتش سوزی از سوی کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در دست بررسی است.