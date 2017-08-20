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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۲:۲۵

رئیس اداره منابع طبیعی پلدختر خبر داد:

مهار آتش‌سوزی در نیزارهای تالاب «گری بلمک» پلدختر

مهار آتش‌سوزی در نیزارهای تالاب «گری بلمک» پلدختر

پلدختر- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پلدختر از مهار آتش‌سوزی گسترده در تالاب «گری بلمک» این شهرستان خبر داد.

شهرام میررضایی بامداد دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهار آتش سوزی گسترده در تالاب «گری بلمک» اظهار داشت: این آتش سوزی ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه در نیزارهای تالاب «گری بلمک» به وقوع پیوست و با تلاش نیروهای اداره منابع طبیعی، واحد آتش نشانی شهرداری پلدختر، انجمن احیاگران طبیعت و اهالی منطقه ساعت یک بامداد دوشنبه مهار شد.

علی محمد یعقوبی مسئول واحد آتش نشانی شهرداری پلدختر در این رابطه با بیان اینکه علت آتش سوزی در مراتع و نیزارهای تالاب «گری بلمک» تا کنون مشخص نشده است، گفت: این آتش سوزی با حضور به موقع ۲ اکیب واحد آتش نشانی و نیروهای امدادی به طور کامل مهار شد.

وی افزود: میزان خسارت ناشی از این آتش سوزی از سوی کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در دست بررسی است.

کد مطلب 4064827

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