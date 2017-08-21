عامل نزاع خونین شاهرود دستگیر شد/ اختلاف خانوادگی انگیزه قتل

سرهنگ سید مجتبی اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه تیراندازی ساعت ۲۲ شامگاه یکشنبه در شهرک ذوالفقار شاهرود اظهار داشت: در پی نزاع خانوادگی که منجر به قتل دو زن شد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی با یادآوری اینکه مرد ۴۲ ساله ای که به دلیل مشکلات خانوادگی ماه ها با همسر خود دچار اختلاف شده بود با حضور در منزل مادر همسر ۳۷ ساله اش در شهرک ذوالفقار شاهرود در راه پله این منزل با زن و مادر زن ۷۰ ساله خود درگیر شد و سپس با اسلحه شکاری به آنها شلیک کرد، تصریح کرد: تلاش ماموران بلافاصله برای دستگیری قاتل که پس از وقوع این جنایت متواری شده بود آغاز و با بکارگیری تمامی امکانات اقدام به ره گیری راه های مواصلاتی و همچنین اماکنی که احتمال مخفی بودن قاتل بود، شد.

فرمانده انتظامی شاهرود همچنین با بیان اینکه در نتیجه تلاش اطلاعاتی و عملیاتی، ماموران این فرماندهی موفق شدند عامل این نزاع و درگیری را شناسایی و وی را در کمتر از چهار ساعت، دستگیر کنند، تصریح کرد: قاتل که در پارکی مخفی شده بود و همه راه ها را برخود بسته دید در نهایت توسط ماموران آگاهی دستگیر شد.

اشرفی با بیان اینکه تحقیقات و بازجویی‌های فنی و پلیسی از متهم از همان ابتدای دستگیری شروع شده است، تصریح کرد: در تحقیقات اولیه توسط کارشناسان پلیس آکاهی مشخص شد این زن و شوهر مدتهاست اختلاف خانوادگی داشتند و زن شش ماه بوده که در منزل مادر خود به سر برده و درخواست طلاق کرده بود.