بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی، شامگاه یکشنبه در جریان سفر به شهرستان شهریار با حضور در بیمارستان امام سجاد(ع) این شهرستان از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کرد.

رییس بیمارستان امام سجاد( ع) شهریار در خصوص این دیدار به خبرنگار مهر گفت: ساخت پروژه ۷ طبقه جدید در محل درمانگاه قدیم را در دست اقدام داریم، که با ساخت این طبقه در نظر داریم تعداد تخت های بیمارستان را به ۲۳۰ تخت افزایش دهیم.

سید علیرضا مرعشی افزود: در ماه های گذشته چند ده میلیارد ریال تجهیزات برای بخش های مختلف بیمارستان خریداری شده است.

وی ادامه داد: دستگاه هایی مانند ام آر آی، اندوسکوپی، کولونوسکوپی، سونوگرافی و تعدادی از دستگاه های دیگر تهیه و هم اکنون در حال خدمات دهی به بیماران هستند.