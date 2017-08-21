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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۱۴

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان:

نرخ فراوانی بی سوادی در ایران خطرناک است

نرخ فراوانی بی سوادی در ایران خطرناک است

اهواز - معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان گفت: فراوانی بی سوادی در کشور ما نسبت به جمعیتنرخ خطرناک و بالایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان خوزستان اظهار کرد: بی سوادی در ایران را باید با دو معیار تحت عنوان «درصد» و نیز «فراوانی» نسبت به جمعیت، سنجش کرد.

وی با اشاره به اینکه درصد بی سوادی در ایران کاهش یافته است، گفت: به طور مثال اگر در سال ۶۰ بی سوادی در کشور ۴۰ درصد بوده، امروز بر اساس آمار یونسکو این آمار ۱۲درصد کاهش را نشان می دهد.

معاون استاندار خوزستان تصریح کرد: آمار۴۰ درصدی بی سوادی مربوط به جمعیت ۳۶ میلیون نفری آن دوره می شود که چیزی بالغ بر ۱۲ میلیون نفر را در بر می گرفت اما نرخ ۱۲ درصدی نسبت به جمعیت۸۰ میلیونی تعداد ۹ میلیون نفر را شامل می شود که این امر از خطرناک بودن فراوانی بی سوادی در کشور حکایت دارد. 

وی با بیان این مطلب که بین ۸۸ تا ۹۰ درصد جامعه ایران باسواد هستند، گفت: با این وجود برنامه ریزان در این بخش باید به بحث فراوانی بی سوادی نسبت به جمعیت کل کشور نیز توجه داشته باشند.

حسین زاده ادامه داد: اگرچه مسئولان سواد آموزی با شاخص «درصد» صحبت از کاهش نرخ بی سوادی می کنند؛ اما لازم است تا اقدامات اساسی در جهت رفع مشکل بی سوادی و کاهش تعداد بازماندگان از تحصیل و پیش دبستانی در استان صورت گیرد.

کد مطلب 4064850

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