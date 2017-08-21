تأکید بر طرح صلح عربی ۲۰۰۲ برای حل پرونده فلسطین در بیانیه قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «الحیات»، منابع آگاه مصری گزارش دادند که نشست مشورتی وزرای خارجه اردن، فلسطین و مصر که در طی دو روز گذشته دومین نشست خود را در قاهره برگزار کرده بودند از اهمیت بالایی برخوردار است.

بر اساس این خبر تحرکات و اقدامات غربی به ویژه از سوی ایالات متحده برای از سرگیری گفتگوهای سازش که میان فلسطین و اسرائیل متوقف شده است وجود دارد و سفر پیش روی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل که قرار است به خاورمیانه بیاید در همین راستا خواهد بود.

به گفته این منبع دیدارهای که میان وزرای خارجه اردن، فلسطین و مصر صورت گرفته راهکار اصلی از سرگیری گفتگوهای صلح، تحمیل اهداف آن به جامعه جهانی و بازگرداندن آن در مقدمه اقدامات سیاسی مشترک عربی خواهد بود و بیانیه پایانی قاهره نیز که در پایان دیدار این وزرا صادر شده بر این مسأله که صلح در خاورمیانه یک انتخاب راهبردی است زیرا به ثبات در منطقه کمک خواهد کرد و در این بیانیه همچنین بر ابتکار عمل عربی برای صلح که در سال ۲۰۰۲ ارائه شده بود تأکید شده است و گفته شده که می توان این طرح را فعال کرد زیرا می تواند در روند حل پرونده فلسطین و ایجاد صلح میان دو طرف مثمر ثمر باشد.

«سامح شکری» وزیر خارجه مصر، «ایمن الصفدی» وزیرخارجه اردن و «ریاض المالکی» وزیر خارجه فلسطین اخیرا در قاهره دومین دیدار خود را در چارچوب فعال سازی روند سازش در پرونده فلسطین برگزار کرده بودند، شکری در یک نشست خبری در پایان این نشست اعلام کرد که پرونده فلسطین اصلی ترین قضیه جهان عرب و جهان اسلام به شمار می رود و بی نتیجه بودن تلاش ها برای حل آن هشداری است که نتایج خطرناکی در مرحله آتی در انتظار ماست و منطقه را گرفتار پیچیدگی های بیشتری خواهد کرد.

در بیانیه قاهره همچنین از جامعه جهانی خواسته شد تا تلاش های خود برای ایجاد وضعیت و فضای مناسب به منظور از سرگیری گفتگوهای صلح را به کار ببندد و از نقش آمریکا و تلاش های اخیر این کشور برای از سرگیری گفتگوهای صلح هم تقدیر کردند.

پیشتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده بود که از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ تا کنون ۲۰ بار با نمایندگان او دیدار کرده است اما هنوز نمی داند که طرح آنها برای حل پرونده فلسطین چیست.