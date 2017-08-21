لزوم توجه به توسعه زیرساخت های گردشگری مذهبی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد غم پرور صبح دوشنبه در بازید از خبرگزاری مهر، افزود: خبرگزاری مهر در بحث اطلاع رسانی برنامه های حسینیه اعظم زنجان در طول سال فعالیت خوبی را دارد.

وی با بیان اینکه حسینیه اعظم زنجان کاربری خاص خود را داشته و این کاربری فرصت های خوبی را برای توسعه شهر زنجان ایجاد کرده است، ادامه داد: حسینیه اعظم زنجان به سهم خود در زمینه اشتغالزایی ورد پیدا کرده است و در حال حاضر ۱۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند و همه فرصت های شغلی ایجاد شده به صورت خودگردان است.

غم پرور با بیان اینکه باید توجه ویژه در استان و شهر زنجان به توسعه زیرساخت های گردشگری مذهبی در شهر زنجان صورت بگیرید، گفت: روزانه زائرین زیادی از مجموعه حسینیه اعظم زنجان بازدید می کنند ولی متاسفانه نبود زیر ساخت مناسب برای گردشگری در شهر زنجان بخصوص در ضلع جنوبی شهر زنجان مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با بیان اینکه مجموعه حسینیه اعظم زنجان در زمینه فعالیت های فرهنگی در طول سال و بخصوص ایام محرم و صفر فعالیت های خوبی داشته است، افزود: همه باید دست به دست همه بدهیم و برای توسعه فعالیت های فرهنگی در شهر زنجان تلاش کنیم و حسینیه اعظم زنجان به عنوان خاستگاه و مرکزیت پایتخت شور و شعور حسینی تاثیر اصلی و مهمی در این زمینه دارد.

غم پرر افزود: حجم فعالیت های فرهنگی انجام شده در حسینیه اعظم گسترده و زیاد است و فعالیت های خوب و گسترده ای در حوزه فرهنگی در حسینیه اعظم زنجان انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه حسینیه اعظم زنجان هرگز وارد جناح بندی ها و تقسیم بندیه ای سیاسی نشده است، گفت: رویکرد و تفکر حاکم بر حسینیه اعظم زنجان همواره مشخص بوده و از دهه ۶۰ ثابت کردیم حسینیه اعظم زنجان وابسته به جناح و گروه خاصی نیست و برای همه آحاد جامعه است.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان یاد آورشد: حسینیه اعظم زنجان پتانسیل گردشگری و اقتصاد خوبی را دارد که باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد و در دهه محرم بخش خصوصی با دستگاههای ذیربط تورهای یک روزه و ۲ روزه گردشگری را فراهم کنند.

غم پرور افزود: سه ماه یا چهار ماه قبل از دهه محرم تورهای گردشگری را در استان زنجان داشته باشیم و گردشگران را با مکان های مذهبی آشنا کنیم.