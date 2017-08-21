آمار بی سوادی در خوزستان نرخ بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه گذشته در جلسه شورای آموزش و پرورش استان عنوان کرد: بر اساس آمار به دست آماده، تعداد ۵۰۰ هزار بی سواد که از جمله آنها، ۲۳۸ هزار بی سواد بین ۱۰ تا ۴۹ سال هستند، در استان موجود است.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش قصد دارد طی سال جاری، تعداد ۶۷ هزار نفر از این تعداد را تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار دهد تا در یک برنامه چهار ساله نرخ ۹۲درصدی باسوادی در استان به ۹۷درصد افزایش یابد.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه به رغم تلاش های صورت گرفته، بی سوادی در استان از نرخ بالایی برخوردار است، گفت: تحقق برنامه کاری در جهت کاهش این میزان بی سواد نیاز به عزم استانی دارد.

شریعتی ادامه داد: برهمین اساس لازم است تا همایش رفع بی سوادی در استان با حضور متخصصان این حوزه برگزار شود.

استاندار خوزستان همچنین خواستار راه اندازی کلاس های مبارزه با بی سوادی در مدارس حاشیه ای و روستایی استان شد و افزود: بهزیستی و آموزش و پرورش در اقدامی مشترک برنامه های اجرایی خود در جهت کاهش این آمار را مدون و برای تصویب در جلسه آینده این شورا مطرح کنند.

وی در ادامه این جلسه به برگزاری کنگره ملی شهدای فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و معرفی شهید «حبیب شریفی راد» به عنوان شهید شاخص فرهنگی به میزبانی خوزستان اشاره و تصریح کرد: حفظ شان شهدای معلم و بزرگداشت و تبدیل آن به یک فرهنگ در مدارس و آگاه کردن دانش آموزان از اهداف و آرمانهای این شهدا ، امری ضروری است.

استاندار خوزستان بیان کرد: برگزاری این کنگره ملی در خوزستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و پشتیبانی های لازم به منظور برگزاری این مراسم به جدیت پیگیری خواهد شد.