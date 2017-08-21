تجلیل از فعالان و برگزیدگان نظام اداری استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ شهرام طهماسبی در دومین جلسه ستاد گرامیداشت هفته دولت، از برگزاری جشنواره شهید رجایی در استان زنجان طی هفته دولت خبر داد و گفت: توسعه و ترویج فرهنگ عدالت گستری، خدمت به مردم در نظام اداری و ترویج فرهنگ کار تیمی و نیز سنجش کارامدی، بهره وری و پاسخگویی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: در جشنواره شهید رجایی از مدیران، کارمندان و جمعی از فعالین نظام اداری کشور در عرصه های مختلف خدمت رسانی تجلیل خواهد شد که نتایجی از قبیل تقویت وجدان کاری، انضباط اجتماعی، روحیه کار جهادی و کارآفرینی و درستکاری را در پی خواهد داشت.

طهماسبی یادآور شد: در این جشنواره از یک بخشدار نمونه، دهیار نمونه همچنین از یک معلم، صنعتگر، کشاورز، پلیس، ورزشکار، تولیدکننده، خبرنگار و نخبه نمونه از شهرستان های استان قدردانی خواهد شد و بیش از ۵۱ دستگاه اجرایی در ارزیابی عملکرد و انتخاب برگزیدگان مشارکت داشته اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان همچنین ابراز امیدواری کرد: در سنوات آینده، دستگاه های اجرایی که بیشترین برون سپاری خدمات و استفاده از دولت الکترونیک را داشته اند نیز مورد ارزیابی قرار گیرند تا با تقویت دولت الکترونیک، زمینه فساد و ملاحظات اداری در دستگاه های اجرایی کاهش یابد.

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی دستاوردها و خدمات دولت با بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای استان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه های اجرایی و خدمات رسان استان با صداوسیمای مرکز زنجان، برنامه های تلویزیونی جهت اطلاع رسانی عمومی دستاوردهای دولت در دست تهیه و تدوین قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: برنامه های تولیدی بزرگداشت هفته دولت در هفت بخش کشاورزی، انرژی، زیربنایی، رفاه اجتماعی، سلامت و جوانان، سرمایه گذاری و گردشگری و نیز فرهنگ و آموزش در دست تهیه قرار گرفته است که در ایام هفته دولت از شبکه اشراق پخش خواهد شد.