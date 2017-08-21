آغاز حملات «بانون» به کاخ سفید/ احتمال اخراج نفرات بیشتر

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل؛ «بریت بارت نیوز» رسانه خبری وابسته به «استیو بانون» استراتژیست سابق کاخ سفید با انتشار مقاله ای «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا را در مقابل تروریسم ضعیف جلوه داد.

مقاله بریت بارت با تیتر «مک مستر کتابی را پشت نویسی کرده است که از مراسم عذرخواهی با روش بوسیدن قرآن حمایت می کند» منتشر شده است.

بریت بارت مدعی است ژنرال مک مستر از کتابی حمایت کرده است که به پرسنل نظامی آمریکا توصیه می کند از هتک حرمت قرآن پرهیز کنند تا به تنش های مذهبی با جمعیت مسلمان کشورهایی که نیروهایی آمریکایی به آنجا اعزام شده اند، دامن زده نشود.

بریت بارت قسمتی از یادداشت روی کتاب را نقل کرده که ظاهرا توسط مک مستر نوشته شده است. وی نوشته: سازمان های تروریستی از ایدئولوژی کوته بینانه و غیرمذهبی استفاده می کنند تا افراد کم سواد و محروم از حقوقشان را در جهت اهداف خود به خدمت بگیرند.

مک مستر هفته گذشته در مصاحبه با شبکه ان. بی. سی بارها از پاسخ به پرسش درباره همکاری با بانون طفره رفت و صرفا گفت که وی آماده است با «هر کسی که به پیشبرد برنامه رئیس جمهوری و امنیت و شکوفایی مردم آمریکا کمک کند، همکار شود.»

پاسخ های مک مستر این گمانه زنی را به وجود آورد که روزهای حضور بنن در کاخ سفید رو به پایان است.

مقاله بریت بارت 2 روز پس از خروج بانمن از کاخ سفید منتشر شده است. وی روز جمعه به این تارنمای خبری بازگشت.

دوره حضور بانون در کاخ سفید غالبا پرتلاطم بود. گفته می شود که وی اکثر اوقات با مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خصوصا مک مستر در نزاع بود. پس آنکه بانون روز جمعه کاخ سفید را ترک کرد سوال هایی درباره آینده روابط وی با ترامپ و نحوه پوشش خبری اتفاقت دولت آمریکا در بریتبارت مطرح شد.

احتمال اخراج گزینه های بیشتر

این شرایط در حالی است که خبر می رسد خانه تکانی در کاخ سفید همچنان ادامه دارد و در همین رابطه در ادامه جابجایی ها و خانه تکانی های ژنرال «جان کلی» رئیس دفتر ویژه ترامپ که تا کنون به اخراج دو نفر از مقامات ارشد کاخ سفید منجر شده است، اکنون شایعه اخراج احتمالی سباستین گورکا دستیار و مشاور ترامپ در سیاست های ضد تروریستی نیز بر سر زبان ها افتاده است.

در این رابطه بلومبرگ به نقل از مقام کاخ سفید گفته است جان کلی به محض ورود به کاخ سفید ارزیابی هایی جدی را در مورد کار کنان و شرح وظایف هر یک از آن ها شروع کرده و تصمیم دارد عذر همه آنهایی را که حضور و سخنان جنجال برانگیزشان مایه تشنج و هرج و مرج می شود، بخواهد.

این مقام گفته است به همین دلیل، کلی که ساعاتی بعد از آغازتصدی خود در مقام رییس دفتر ویژه ترامپ، «آنتونیو اسکاراموچی» سرپرست تازه دفتر ارتباطات کاخ سفید را از کار برکنار کرده بود و روز جمعه نیز عذر استیو بانون مشاور بانفوذ او را که یکی از مدافعان نیرومند برتری سفید پوستان شناخته می شود، خواست؛ حالا خیال اخراج گورکا را دارد.

گورکا یکی از دوستان نزدیک بانون محسوب می شود و از نظر جان کلی در رده همین شخصیت های تشنج برانگیز و جنجالی قرار دارد.

هنوز هیچ منبع رسمی کاخ سفید در این باره اظهار نظری نکرده است اما محافل رسانه ای آمریکا بطور جدی معتقدند که رییس دفتر ترامپ، به زودی این تصمیم را عملی خواهد کرد.

سباستین گورکا مجارستانی الاصل و متولد انگلستان است. دکترای علوم سیاسی دارد که البته بسیاری ازکارشناسان امنیت ملی و سیاسی آمریکا در در مورد سوابق تحصیلی و آگاهی گورکا از مسائل مربوط به امنیت ملی ابراز تردید کرده اند و معتقدند که گورکا گرچه سعی کرده است با اظهارات جانبدارانه خود در مورد ترامپ وسیاست های او جای خود را در دایره نزدیکان رییس جمهوری آمریکا باز کند اما در عمل یک شخصیت حاشیه ای است و تا کنون نقش تاثیر گذاری در سیاستگذاری های ترامپ نداشته است.

به گفته همین مقام آگاه کاخ سفید، رییس دفتر ویژه ترامپ در جمعی از نزدیکان گفته است در واقع از نقش و وظیفه ای که گورکا در کاخ سفید به عهده دارد، سر در نیاورده است و تنها چیزی که تا کنون از او دیده، گفتگوهایی است که با تلویزیون ها داشته است نه چیز دیگر.

این شخصیت مرموز و در عین حال بحث بر انگیز دایره اطرافیان ترامپ در سال ۲۰۰۲ تبعیت آمریکا را کسب کرده و تا قبل از پیوستن به کمپین انتخاباتی ترامپ، مقالاتی در روزنامه های مختلف آمریکایی نوشته که مواضع تند و افراطی او در مورد مسلمانان، باور عمیق او به برتری سفید پوستان و ضدیت او با یهودیان در اکثر نوشته های او مشهود است و از سوی محافل حقوق بشری جهان به چالش گرفته شده است.