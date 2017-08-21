دهه ولایت فرصتی برای تبیین محتوای غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی برنامه های دهه ولایت و هفته دولت بر برگزاری پرشور و شعور برنامه‌های دهه امامت و ولایت تاکید کرد و گفت: این دهه فرصت مغتنمی برای تبیین محتوای غنی غدیر و آشنا کردن بیشتر مردم با موضوع ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: غدیر در نظام مقدس جمهوری اسلامی جایگاه والایی دارد و باید شناخت و معرفت عمومی نسبت به غدیر و موضوع ولایت در جامعه افزایش یابد.

حجت الاسلام محبی با اشاره به اینکه بزرگداشت عید غدیر در واقع بزرگداشت ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افزود: نظام اسلامی از غدیر و مسئله امامت و ولایت برگرفته و از این‌ رو بزرگداشت غدیر هم‌ردیف بزرگداشت این نظام است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی نظامی غدیری است، اضافه کرد: الگوی تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موضوع غدیر و امامت و ولایت است و به همین دلیل باید برنامه‌های دهه امامت و ولایت در کشور با شور و شعور ویژه‌ای برگزار شود.

وی با بیان اینکه برگزاری برنامه‌هایی کیفی و مناسب برای گرامیداشت عید غدیر خم امری ضروری است، اظهار داشت: مسئولان و متولیان امر باید برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن برنامه‌های دهه امامت و ولایت در استان برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند.

دبیرشورای تبلیغ نهاوند همچنین با اشاره به اینکه خطبه غدیر محتوای غنی و عمیقی دارد، عنوان کرد: باید در دهه امامت و ولایت برای آشنا شدن بیشتر مردم با محتوای خطبه غدیر برنامه‌ریزی داشت و از محتوای این خطبه در مراسم و برنامه‌های گوناگون استفاده کرد.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند همچنین با بیان اینکه شهید رجایی همواره آموزگاری دلسوز، پرکار و شایسته بود، گفت: باید برنامه های بزرگداشت هفته دولت نیر پربارتر از هر سال برگزار شود.