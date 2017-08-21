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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۷

رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد خبر داد:

کیفیت هوای سه منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای سه منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- کیفیت هوای روز دوشنبه سه منطقه از مشهد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای شهر مشهد در صبح روز دوشنبه  با شاخص ۷۴ در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های سجاد، خیام شمالی و سمزقند در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و در ایستگاه های ویلا، لشکر و نخریسی در شرایط پاک قرار دارد.

وی بیان کرد: پیش بینی شده کیفیت هوای مشهد در بعدازظهر دوشنبه و صبح سه شنبه در شرایط سالم باشد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی  از ایستگاه  سجاد با شاخص ۱۱۶ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

کد مطلب 4064879

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