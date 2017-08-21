کیفیت هوای سه منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای شهر مشهد در صبح روز دوشنبه با شاخص ۷۴ در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های سجاد، خیام شمالی و سمزقند در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و در ایستگاه های ویلا، لشکر و نخریسی در شرایط پاک قرار دارد.

وی بیان کرد: پیش بینی شده کیفیت هوای مشهد در بعدازظهر دوشنبه و صبح سه شنبه در شرایط سالم باشد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه سجاد با شاخص ۱۱۶ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.