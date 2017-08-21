مرکز کنترل ترافیک شهر زنجان سالجاری افتتاح می شود

سمانه شاددل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث مرکز کنترل ترافیک شهر زنجان اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از این مرکز می توان مدیریت بهتری را در سطح شهر ارائه کرد.

وی اظهار کرد: تاکنون برای احداث این مرکز بیش از یک میلیارد تومان تجهیزات خریداری شده و ساختمان نیمه کاره این مرکز در مقابل باشگاه ۱۵ خرداد خیابان ۱۷شهریور انتخاب شده بود و زمینه برای سرعت بخشی به روند راه اندازی این مرکز فراهم شده است.

شهردار منطقه ۲ زنجان گفت: مرکز کنترل ترافیک علاوه بر آنکه مسئولیت مدیریت ترافیک سطح شهر را بر عهده دارد مرکز هماهنگی برای ارائه کارهای خدماتی همچون امداد رسانی آتش نشانی و اورژانس، برف روبی، ساماندهی آبگرفتگی معابر و شناسایی نقاط گره ترافیکی است.

شاد دل تاکید کرد: راه اندازی یک مرکز هماهنگی و هدایت برنامه های خدماتی در شهر می تواند فرصتی برای استفاده از فناوری های نوین نظارتی برای تصمیم گیری بهتر و دقیق تر باشد و این مرکز دارای فضایی برای مانیتورینگ تقاطع های سطح شهر، فضایی برای تاسیسات و مجهز به سیستم اطفای حریق خاص است و برای اطلاع رسانی سریعتر از تکنولوژی فیبر نوری استفاده می کند.

وی افزود: قبل از این مرکزی در سطح شهر زنجان راه اندازی نشده بود و کنترل دوربین های مدار بسته سطح شهر فقط در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار داشت.

شهردار منطقه ۲ زنجان ابراز کرد: مرکز کنترل ترافیک شهر زنجان هرطبقه ۴۰۰ متر مربع است و براساس برنامه ریزی های انجام شده در سالجاری در یکی از اعیاد بزرگ افتتاح می شود.