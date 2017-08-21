به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، کره شمالی در واکنش به رزمایش مشترک آمریکا و کره شمالی، نسبت به انجام حملات بیرحمانه هشدار داد.

کره جنوبی و آمریکا از امروز دوشنبه یکی از بزرگترین رزمایش های نظامی خود را با مشارکت ۱۷ هزار و ۵۰۰ نظامی آمریکایی و ۵۰ هزار نظامی کره ای آغاز کرده اند که تا ۳۱ اوت (۹ شهریور) ادامه خواهد داشت.

کره شمالی که پیشتر نیز نسبت به انجام این تمرین نظامی اعتراض کرده بود، بار دیگر با صدور بیانیه ای که خبرگزاری رسمی این کشور منتشر کرده، یادآور شد که آمریکا و هم پیمان منطقه ای این کشور یعنی کره جنوبی با برگزاری این رزمایش، شبه جزیره کره را به سمت فاجعه ای هدایت می کنند که ممکن است از کنترل خارج شود.

«رودونگ سینمون» ارگان حزب حاکم کره شمالی هم اعلام کرد که این رزمایش مشترک آشکارترین نشانه خصومت کاخ سفید و سئول علیه کره شمالی است.

در گزارش رسانه های رسمی کره شمالی هشدار داده شده است که چنانچه آمریکا به رغم هشدارهای مکرر پیونگ یانگ، کره شمالی را با مساله هسته ای تهدید کند، موجب نابودی سریعتر خود خواهد شد.

کره شمالی همچنین تاکید کرد که ارتش این کشور در هر لحظه می تواند ایالات متحده آمریکا را هدف بگیرد و هیچ یک از مناطق اصلی این کشور از حمله نیروهای توانمند نظامی ارتش خلق در امان نخواهند بود.