صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری غله و حبوبات از ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، محسوم آلتون کایا، رئیس اتحادیه صادرات غله، حبوبات، دانه های روغنی و محصولات آن در آناتولی شرقی ترکیه طی بیانیه ای اعلام کرد: از ژانویه تا جولای امسال صادرات این محصولات نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با ۳ درصد افزایش، به یک میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار رسیده است.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است: «۱۷ محصول مختلف صادر می کنیم. آرد گندم از مهم ترین این محصولات است. طی دوره مذکور صادرات این محصول ۳۱۴ میلیون دلار بوده است.

تلاش می کنیم میزان صادرات آرد گندم را به شرق و غرب دنیا افزایش دهیم. پس از آرد روغن های گیاهی با ۲۰۳ میلیون دلار جای دارد. میزان صادرات ماکارونی نیز از این منطقه طی ۷ ماه به ۱۷۳ میلیون دلار رسیده است.

بیشترین میزان صادرات این محصولات به خاورمیانه صورت گرفته است. به کشورهای خاورمیانه ۸۸۳ میلیون دلار و به کشورهای آفریقایی ۲۱۵ میلیون دلار صادرات صورت گرفته است».