۷۷میلیارد ریال برای طرح توسعه بیمارستان شاهین دژ اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آقازاده در جریان بازدید از روند اجرای این طرح عنوان کرد: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۵۱ درصدی در زیربنای ۳۶۰۰ متری در چهار طبقه با اعتباری بالغ بر ۷۷ میلیارد ریال در حال احداث است.

وی با ابراز خرسندی از اینکه پس از بهره برداری از این پروژه مشکلات درمانی منطقه مرتفع خواهد شد افزود: :سازه های این پروژه بر اساس استانداردهای روز طراحی و اجرا می شود که در مقایسه با سایر پروژه ها اصول مهندسی در حد استاندارد رعایت شده است.

آقازاده در ادامه به تجهیز درمانگاه تخصصی و همچنین تجهیز بیمارستان پس از اتمام پروژه اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی در تلاش برای تهیه امکانات پزشکی و نیروی انسانی پروژه های در دست احداث است که پس از اتمام پروژه ها عملیاتی خواهد شد.