مرگ ۱۲ نفر در رودخانه های استان طی سال ۹۵/ فوت۸نفربراثر حوادث کار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان، کامروز امینی در رابطه با این موضوع افزود: این رقم در سال ۹۴ تعداد ۱۳ نفر بوده است و استان در سال ۹۴ در آمار میزان متوفیان ناشی از غرق شدگی بر حسب جمعیت (به ازای هر صد هزار نفر) در کشور رتبه پنجم را داشته است.

امینی با اشاره به مسمومیت با گاز منو اکسید گفت: در سال ۹۵ تعداد ۸ نفر در اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن جان خود را از دست داده اند که این رقم در سال ۹۴ ۹ نفر بوده است.

وی افزود: از کل تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در سال گذشته ۴ نفر مرد و ۴ نفر دیگر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت:در سال ۹۵، تعداد ۳۵۸ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

وی افزود: آمار مصدومین ناشی از حوادث کار استان در سال گذشته ۳۵۸ نفر بوده است که از این تعداد ۲۹ نفر زن و ۳۲۹ نفر مرد بوده اند و این آمار در مدت زمان مشابه در سال ۹۴ تعداد ۳۸۱ نفر بوده و این آمار کاهش ۶ درصدی این میزان را نشان می دهد.

امینی اظهار کرد: همچنین آمار متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۹۵، ۸ نفر بوده است و این تعداد در مدت مشابه سال ۹۴، ۱۱ نفر بود.

وی افزود: از تعداد ۸ نفر فوت در اثر حادثه کار سال گذشته، ۳ مورد در اثر اصابت جسم سخت، ۳ مورد سقوط از بلندی و ۲ مورد برق گرفتگی ثبت شده است.

امینی تاکید کرد: آمار مصدومین حوادث کار در دوماهه ابتدایی سال جاری تعداد ۶۲ نفر بوده است که از این تعداد ۵۷ نفر مرد و ۵ زن بوده اند و این آمار در مدت مشابه سال قبل تعداد ۴۱ نفر بوده است.