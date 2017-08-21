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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۵

رئیس شورای شهر کرمان:

پل سیدی ظرف ۴ ماه آینده آماده بهره برداری می شود

پل سیدی ظرف ۴ ماه آینده آماده بهره برداری می شود

کرمان - رئیس شورای شهر کرمان با اشاره به اینکه پروژه ساخت پل سیدی به دلیل مشکلات عدیده ای تاکنون به اتمام نرسیده است، گفت: امیدواریم این پروژه ظرف سه تا چهار ماه آینده به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مشرفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با عذرخواهی از مردم به دلیل طولانی شدن اجرای پروژه پل سیدی گفت: این پروژه در شورای چهارم به دلیل مشکلات عدیده ای به اتمام نرسید.

وی ادامه داد: تاکنون شش دهنه از هفت دهنه پل سیدی ساخته شده و به زودی کار ساخت هفتمین دهنه هم به اتمام خواهد رسید.

مشرفی تصریح کرد: امیدواریم این پروژه ظرف سه تا چهار ماه آینده به بهره برداری برسد.

رئیس شورای شهر کرمان با اشاره به نقش پیمانکاران در اتمام پروژه ها تاکید کرد: باید پروژه های بزرگ به به پیمانکاران قوی سپرده شود و در کنار آن از توان پیمانکاران بومی برای پروژه های دیگر استفاده شود.

وی با اشاره به لزوم انتقال تکنولوژی های جدید به پیمانکاران بومی گفت: این مسئله در قراردادهای منعقد شده با خاتم الانبیاء مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که ۹۰ درصد نیروی خاتم الانبیاء بومی هستند.

کد مطلب 4064956

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