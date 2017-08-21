به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدابراهیم سلطانی در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه استان البرز که صبح دوشنبه در مصلی کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه همواره درصدد بودیم زمینه رشد و تعالی جوانان در استان فراهم شود، اظهار کرد: موفقیت‌های به‌دست‌آمده در سطح حوزه‌های علمیه استان با مساعدت همگانی اساتید و معاونان حاصل‌شده است.

وی بابیان اینکه از اساتید رضایت کامل داشته زیرا رشد مطلوبی را در خصوص طلبه‌های خود شاهد هستیم، افزود: طلبه‌های استان البرز جویای علم‌آموزی بیشتر از اساتید هستند.

مدیر حوزه علمیه استان البرز با اعلام اینکه سال گذشته استان البرز حائز رتبه اول در بخش پژوهش حوزه‌های علمیه شد، تصریح کرد: طی سال گذشته بیش از ۶۰۰ پژوهش در البرز به ثبت رسید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سلطانی بیان کرد: استان البرز از حساسیت بالایی برخوردار است؛ متأسفانه تا به امروز توجه خاصی به این منطقه نشده است.

وی با اشاره به وجود دهه‌ها فرقه فعال در استان البرز و لزوم توجه بیشتر به این منطقه، خاطرنشان کرد: بدون همکاری و مساعدت مسئولین مشکلات برطرف نخواهد شد.

وی گفت: بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مدرسه در استان البرز وجود دارد، باید به ازای هر ۱۰۰ مدرسه یک حوزه علمیه در منطقه ایجاد شود.

مدیر حوزه علمیه استان البرز با تأکید بر اینکه فضاسازی لازم برای حضور طلاب در استان البرز انجام‌نشده است، بیان کرد: با تحقق این مهم امنیت مطلوبی را در سطح استان شاهد خواهیم بود.

به گزارش مهر، در حاشیه این برنامه؛ مراسم تودیع مدیر سابق حوزه‌های علمیه البرز و معارفه مدیر جدید برگزار شد.