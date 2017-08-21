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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

برنامه «شب‌های بداهه‌نوازی پیانو» اعلام شد/ هدیه ویژه در نیاوران

برنامه «شب‌های بداهه‌نوازی پیانو» اعلام شد/ هدیه ویژه در نیاوران

جشنواره موسیقی «شب‌های بداهه نوازی پیانو» از روز چهارشنبه ۲۲ شهریور با حضور تعدادی از هنرمندان ایرانی و خارجی در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره موسیقی «شب‌های بداهه‌نوازی پیانو» با عنوان Show of Hands توسط  نشر موسیقی «هرمس»، شرکت «کلیک» و مشارکت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران از ۲۲ شهریور ماه به مدت ۶ شب در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود.

در اولین دوره این جشنواره ۱۱ هنرمند از ایران و هشت کشور دیگر در قالب ۱۲ کنسرت مستقل (هرشب دو اجرا) به صحنه رفته و با موضوعی واحد برنامه های خود را برای علاقه مندان موسیقی اجرا می کنند.

جدول برنامه جشنواره موسیقی «شب‌های بداهه‌نوازی پیانو» به این ترتیب اعلام شده است:  

چهارشنبه ۲۲ شهریور: مازیار یونسی (ایران)، تورد گوستاوسن (نروژ)

پنجشنبه ۲۳ شهریور: داوید سیس (اتریش)، وولفرت برده رده (هلند)

جمعه ۲۴ شهریور: بندیکت یاهنل (آلمان)، پیمان یزدانیان (ایران)

شنبه ۲۵ شهریور: کالین ولون (سوئیس)، نیک برتش (سوئیس)

یکشنبه ۲۶ شهریور: فرانسوا کوتوریه (فرانسه)، استفانو باتالیا (ایتالیا)

دوشنبه ۲۷ شهریور: مارجین واسیلفسکی (لهستان)، برنامه ویژه  اختتامیه

طبق اعلام برگزارکنندگان فستیوال، دوازدهمین اجرا (اجرای اختتامیه) اجرایی خاص است که به عنوان یک هدیه ویژه تا یک هفته قبل از شروع فستیوال اعلام نخواهد شد.

کد مطلب 4064984
علیرضا سعیدی

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