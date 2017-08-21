یک آنتی بیوتیک قوی در شیر مادر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در سال های اخیر برخی دانشمندان هشدار داده بودند که ضروری است برای شناسایی مواد و روش های جدید مقابله با باکتری های خطرناک تلاش بیشتری به عمل آید. زیرا با افزایش مقاومت باکتری ها در برابر مواد دارویی موجود این نگرانی وجود دارد که بیماری ها و عفونت های ساده هم در آینده موجب مرگ انسان شوند.

پژوهشگران دانشگاه وندربیلت آمریکا نوع جدیدی از آنتی بیوتیک ها را شناسایی کرده اند که به راحتی از شیر مادر قابل استحصال بوده و برای برطرف کردن این چالش قابل استفاده است.

بشر از مدتها قبل به این موضوع پی برده بود که تغذیه از شیرمادر تاثیرات شگرفی بر حفظ سلامت نوزادان دارد. زیرا شیر منبعی بی همتا از پروتئین ها، چربی ها و قندهای مناسب برای نوزادان را در اختیار آنها قرار می دهد. شیر مادر با توجه به عدم تکمیل سیستم ایمنی بدن نوزاد از ابتلای وی به بیماری هم جلوگیری می کند.

تا به حال تصور می شد که مواد ضدباکتری بیشتر در پروتئین شیر موجود است، اما با این پژوهش جدید مشخص شده که این مواد در قند شیر مادر هم وجود دارند.

محققان برای بررسی این موضوع پژوهش های گسترده ای را بر روی نمونه های شیر مادران مختلف انجام داده اند و تا به حال یک نوع قند در شیر مادر شناسایی کرده اند که قادر به کشتن باکتری های خطرناک و نابودی بیوفیلم های محل زندگی باکتری هاست که این موجودات از آنها به عنوان پوشش محافظ استفاده می کنند. انتظار می رود با ادامه این بررسی ها یک نوع قند دیگر در شیر انسان با چنین قابلیتی شناسایی شود.