میلاد جانقربان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام در راستای دستیابی به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و حرکت به سوی دانشگاه‌های نسل سوم یا کارآفرین انجام شد، افزود: این دستمال توسط یکی از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان تولید شده است.



وی اظهار کرد: این محصول با آزمایشات متعددی که روی تلفن‌های همراه صورت گرفته، می‌تواند به عنوان یکی از موفق‌ترین محصولات بازار سلامت و الکترونیک کشور مطرح شود.



جانقربان تصریح کرد: به طور قطع امکان صادرات آن پس از طی مراحل قانونی امکان‌پذیر است.



سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: این دستمال در بسته‌بندی‌های کوچک تکی و یکبار مصرف تولید و عرضه شده و دارای کاربردی آسان است.



جانقربان افزود: با کشیدن این دستمال مرطوب به مدت ۳۰ تا ۴۵ ثانیه روی وسایل الکترونیکی از جمله تلفن همراه، تبلت، لپ‎‌تاپ و غیره می‌توان بیش از ۹۰ درصد آلودگی‌های روی سطح این وسایل الکترونیکی را به طور چشمگیری از بین برد.



جانقربان اظهار کرد: دستمال مرطوب ضدعفونی‌کننده وسایل الکترونیکی هیچ گونه حساسیت پوستی ایجاد نمی‌کند و ضرری برای سلامت انسان و محیط زیست ندارد.



وی تصریح کرد: این دستمال به طور کامل گیاهی دارای رایحه دارچین است و برای نخستین بار در کشور به شکل دستمال مرطوب تولید شده است.



سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان یادآور شد: در زمان حاضر با انعقاد قرارداد با یکی از کارخانه‌های تولیدکننده داخلی، درصدد تولید انبوه این محصول برای ورود به بازار هدف هستیم.