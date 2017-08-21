میلاد جانقربان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام در راستای دستیابی به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم یا کارآفرین انجام شد، افزود: این دستمال توسط یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان تولید شده است.
وی اظهار کرد: این محصول با آزمایشات متعددی که روی تلفنهای همراه صورت گرفته، میتواند به عنوان یکی از موفقترین محصولات بازار سلامت و الکترونیک کشور مطرح شود.
جانقربان تصریح کرد: به طور قطع امکان صادرات آن پس از طی مراحل قانونی امکانپذیر است.
سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: این دستمال در بستهبندیهای کوچک تکی و یکبار مصرف تولید و عرضه شده و دارای کاربردی آسان است.
جانقربان افزود: با کشیدن این دستمال مرطوب به مدت ۳۰ تا ۴۵ ثانیه روی وسایل الکترونیکی از جمله تلفن همراه، تبلت، لپتاپ و غیره میتوان بیش از ۹۰ درصد آلودگیهای روی سطح این وسایل الکترونیکی را به طور چشمگیری از بین برد.
جانقربان اظهار کرد: دستمال مرطوب ضدعفونیکننده وسایل الکترونیکی هیچ گونه حساسیت پوستی ایجاد نمیکند و ضرری برای سلامت انسان و محیط زیست ندارد.
وی تصریح کرد: این دستمال به طور کامل گیاهی دارای رایحه دارچین است و برای نخستین بار در کشور به شکل دستمال مرطوب تولید شده است.
سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان یادآور شد: در زمان حاضر با انعقاد قرارداد با یکی از کارخانههای تولیدکننده داخلی، درصدد تولید انبوه این محصول برای ورود به بازار هدف هستیم.
آبادان- سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: برای نخستین بار دستمال گیاهی ضد عفونی کننده تلفن همراه در این مرکز تولید و در مرحله نهایی ورود به بازار فروش قرار گرفت.
میلاد جانقربان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام در راستای دستیابی به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم یا کارآفرین انجام شد، افزود: این دستمال توسط یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان تولید شده است.
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