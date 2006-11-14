لیگ برتر ایران 17 تیمی برگزار می شود / چهار بار تغییر در زمان برگزاری یک دیدار قابل درک نیست

حمید نیک نفس مدیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: بی انصافی است اگر تنها ما به تغییرات پیاپی برنامه مسابقات لیگ برتر انتقاد کنیم و آنرا بهانه ای برای نتایج ضعیف احتمالی بدانیم چرا که این مشکل گریبان تمام تیم ها را گرفته است.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان افزود: در واقع برخلاف تصور، لیگ برتربا حضور 17 تیم برگزار می شود چرا که برنامه لیگ، حریفی سرسخت برای تیم های حاضر در لیگ است. هر چند که در حال حاضر این تغییرات برای تیم مس کرمان که در فصل جاری به لیگ برتر صعود کرده و بازی معوقه نیز دارد بیشتر از سایرین مشکل سازمی شود.

نیک نفس تصریح کرد: به هر حال چاره ای جز پذیرفتن تصمیمات فدراسیون نداریم. هر چند تغییر چهار باره برنامه یک بازی طی 48 ساعت به هیچ عنوان قابل درک نیست. البته بایداین موضوع را اعلام کنم که پس از اعلام نهایی سازمان لیگ در مورد زمان برگزاری بازی مس مقابل ابومسلم، تغییر مجدد این برنامه را خواستار شدیم که فدراسیون نیز با آن مواقفت کرد.

وی در خصوص وضعیت تیم مس گفت: خوشبختانه طی 7 بازی گذشته در مجموع نتایج قابل دفاعی کسب کردیم و نزد هواداران کرمانی شرمنده نشدیم. البته اعضای تیم مجاز نیستند کار را تمام شده بدانند چرا که تا پایان لیگ برتر راهی طولانی در پیش است. ما برای حضور در میانه جدول تلاش می کنیم و کسب این جایگاه را دور از دسترس نمی دانیم.