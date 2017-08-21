۶۰ درصد روستاهای استان کرمانشاه فاقد مسجداست/لزوم وجود متولی واحد

حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی مسجد به مشکلات مساجد در استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات امروز مساجد ما این است که مسجد ناظر، حامی و رصد کننده واحدی ندارد.

وی افزود: ما مساجد را دولتی نمی‌دانیم و بنای نظام هم این نیست که مساجد دولتی شود، اما معتقدیم یکی از نهادهای نظام باید پاسخگوی نظارت‌ها، رصدها، آمار، ارقام و فعالیت‌های مساجد باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: مگر می‌شود نظام اسلامی یک دستگاه مشخص و معلوم برای نظارت، هدایت و حمایت های معنوی مساجد نداشته باشد!؟

متاسفانه امروز هیچ نهادی پاسخگوی امورات مساجد نیست

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز هیچ نهاد واحدی برای تولیت مساجد وجود ندارد و هیچ نهادی پاسخگو نیست و از طرفی هم چند نهاد بر مساجد نظارت می‌کنند.

حجت الاسلام قبادی تصریح کرد: از طرف دیگر اوقاف مدعی است چون زمین مساجد موقوفه است، مالک مسجد است، از طرفی نیز چون وظیفه ذاتی اوقاف حفظ موقوفه و دریافت درآمدهای موقوفه و هزینه بهینه آنها است، چون این موضوع در مسجد مصداق ندارد، خود به خود دخل و تصرفی هم در مسجد ندارد.

وی افزود: سازمان تبلیغات نیز به عنوان یک نهاد حاکمیتی در امور مساجد دخالت دارد و هدایت‌ها، حمایت‌ها و نظارت ها از طرف سازمان تبلیغات نمی‌تواند در این شرایط - که نهاد واحدی وجود ندارد- به صورت کامل و موثر محقق شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه یادآور شد: من سال‌هاست فریاد می‌زنم که امر مساجد را به دست یک نهاد دهند تا هدایت‌ها، نظارت‌ها و حمایت‌ها به یک نهاد واگذار شود.

امام جماعت که رئیس مسجد است نمی‌تواند مورد حمایت قرار گیرد

وی افزود: از طرف دیگر بنابه تعبیری که از دفتر مقام معظم رهبری استفسار شده، رئیس طبیعی هر مسجد روحانی و امام جماعت آن است، اما این امام جماعتی -که از طرف سازمان تبلیغات تعیین صلاحیت، اعزام و نظارت می‌شود- نمی‌تواند مورد حمایت قرار گیرد، چرا که کمک‌های بلاعوض دولت از طریق نهاد دیگری- همان سازمان اوقاف- اعمال می‌شود.

حجت‌الاسلام قبادی با تاکید بر اینکه ما در امور مساجد دچار دوگانگی شده‌ایم، گفت: خیلی از دانشمندان و خیلی از دلسوزان به تولیت واحد مساجد تاکید داشته اند.

وی با بیان اینکه در جاهایی که مسجد نیست چه کسی مسئول تبلیغ در این زمینه است؟، گفت: سازمان تبلیغات مکلف به تبلیغ در این زمینه است و بگوید که در فلان منطقه، فلان شهرک و فلان روستا کمبود مسجد داریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: ما هیئت امنا و خیرین را دعوت می کنیم و در این زمینه تبلیغ می‌کنیم اما بعد در حمایت های مالی که یک محرک و یک مشوق باشد، کسی دیگر باید انجام دهد.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: موارد ذکر شده در حالی است که در تشخیص اولویت‌ها، ضرورت‌ها و... سازمان تبلیغات می تواند بهتر از هر نهاد دیگری عمل کند.

حجت الاسلام قبادی افزود: البته ما اصراری نداریم که امور مساجد را به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار کنند، اصرار ما بر این است که مساجد را از باب، نظارت، هدایت و حمایت به یک دستگاه و نهاد واحد واگذار کنند.

۶۰ درصد روستاهای استان کرمانشاه فاقد مسجد هستند

وی گفت: هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد روستاهای ما در استان کرمانشاه فاقد مسجد هستند. همچنین بسیاری از شهرک ها و مجتمع های آپارتمانی شهر کرمانشاه نیز فاقد مسجد هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، با تاکید بر اینکه چه کسی باید در این زمینه پاسخگو باشد؟ افزود: هیچ کسی در این راستا پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: با توجه به اینه مقام معظم رهبری می فرمایند «شهرک بدون مسجد معنا ندارد»، چه کسی باید این موضوع را پیگیری کند و به مسکن و شهرسازی و یا شهرداری این موضوع را یادآوری کند و یا مدعی باشد.

۷۰ تا ۸۰ شهرک و مجتمع آپارتمانی در کرمانشاه مسجد ندارند

حجت الاسلام قبادی با بیان اینکه، کسی در این زمینه مدعی نیست، خاطرنشان کرد: متاسفانه چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ شهرک و مجتمع آپارتمانی در کرمانشاه فاقد مسجد هستند.

وی در خصوص بسته بودن درب مساجد و علت آن نیز گفت: همانگونه که ذکر شد، دست ما برای حمایت های مالی از مساجد خالی است و از سوی از طرف امام جماعت تذکرات لازم را می دهیم اما امام جماعت می گوید، چیزی دست من نیست و من دستم خالی است که به این خادم امر و نهی کنم که بعد از نماز ظهر و عصر تا نماز عشاء بعد از ظهرها مسجد باید باز باشد. موقوفه هم که دست اوقاف است.

گلایه مردم از بسته بودن درب مساجد، به جا است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه گلایه مردم نسبت به بسته بودن درب مساجد به جا است، گفت: متاسفانه هم اکنون کارکرد مساجد ما در استان ضعیف شده است و در ساعاتی که باید باز باشد، درب مساجد بسته است و آن محرک های لازم برای تشویق مساجد وجود ندارد.

وی افزود: به دلیل نبودن یک متولی واحد، ما حتی در تعیین هیئت امنا - که هیچ حق الزحمه ای دریافت نمی کنند و به خاطر قرب الی الله آمده اند- ماه ها با اوقاف و امور خیریه بگو و مگو داریم.