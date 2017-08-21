به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «عماد خمیس» نخست وزیر سوریه سخنانی را در خصوص نمایشگاه بین المللی دمشق ایراد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: این نمایشگاه نشان دهنده پیروزی سوریه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی است.

عماد خمیس همچنین گفت: ما با تشکیل این نمایشگاه به همراه میهمانانی از کشورهای عربی و دیگر کشورهای دوست، دور یکدیگر جمع شدیم تا نتیجه چند ماه زحمت کارکنان سوری را به منصه ظهور برسانیم.

نخست وزیر سوریه گفت: این نمایشگاه نشان دهنده وجود روح زندگی در سوریه است. این نمایشگاه به مثابه یک آجر برای ساختن مجدد سوریه پس از پیروزی های نیروهای مسلح ماست.