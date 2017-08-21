۵۵۰ بسیجی شاهرودی آموزش امر به معروف و نهی از منکر دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر اسماعیلی در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شاهرود که صبح دوشنبه در دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد، ضمن بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۵۵۰ نفر از بسیجیان در دوره آموزشی و توانمندسازی امر به معروف و نهی از منکر شرکت کرده اند، تاکید داشت: در این دوره سه حوزه بسیج مساجد و محلات خاتم الانبیاء(ص) و ولایت و حوزه بسیج جامعه زنان صدیقه کبری(س) در مجموع با حضور بیش از ۲۰۰ نفر در قالب چهار کلاس، برگزار شد.

وی افزود: این تعداد از خواهران و برادران بسیجی در کنار ۵۶ گروه طلایه داران در راستای ترویج فرهنگ امر به معروف ساماندهی شده اند که یکی از کارهای آن ها، پیگیری امور بر طبق جدول زمان بندی تذکر لسانی است که بعد از ماه مبارک رمضان برنامه ریزی و هم اکنون ۱۱ هفته از آن سپری شده است که طی آن چهار تیم خواهر و برادر در روزها و یک تیم خواهر و برادر در شب ها در بوستان ها و پارک ها به اجرای ماموریت تذکرلسانی می پردازند.

مسئول امر به معروف و نهی از منکر سپاه شاهرود با بیان اینکه ۸۵ درصد از مردم از حضور این تیم ها و نحوه برخورد آنها راضی هستند، گفت: در حوزه های بسیج روستایی نیز محل هایی مانند جنگل ابر، آبشار مجن و پارک بسطام نیز گروه های تذکر لسانی فعال هستند و ما این برنامه را در سطح شهرستان اجرا می کنیم.

اسماعیلی با اشاره به برنامه های هفته عفاف و حجاب که ماه گذشته در شاهرود اجرا شد، عنوان کرد: در این هفته بالغ بر ۱۰۰ عنوان برنامه توسط پایگاه های بسیج جامعه زنان در قالب نشست های تخصصی، کارگاه، مسابقات فرهنگی هنری ورزشی اجرا شده است.