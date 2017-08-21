دوحه بانکها را مکلف به جذب سرمایه خارجی کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، دولت قطر به بانک های این کشور ابلاغ کرد تا برای افزایش فاینانس از سرمایه گذاران خارجی استفاده کنند تا از وابستگی به بودجه دولت فاصله بگیرند؛ حریم های عربستان منجر به فشار بر روی نقدینگی این کشور شده است.

مقامات قطری به طور متداوم با بانک های این کشور جلساتی را برگزاری می کنند تا میزان تحریم ها بر روی نقدینگی قطر را بررسی کنند؛ ضمن اینکه بانک ها را تشویق می کنند تا از موسسات مالی بین المللی در قالب وام و اوراق قرضه وام تهیه کنند تا از کاهش بیشتر ذخایر ارزی خود و نیز روند نزولی رتبه اعتباری این کشور جلوگیری شود.

دولت قطر از بانک ها درخواست کرده تا بعنوان گزینه آخر به تامین اعتبارات خود از بودجه دولتی فکر کنند.

البته برخی از بانک ها و موسسات دولتی در حال برنامه ریزی برای افزایش قراردادها برای کاهش فشار نقدینگی هستند؛ اکنون قطری ها بیشتر بر روی سرمایه گذاران آسیایی برای پر کردن شکاف عدم حضور بانک های کشورهای حوزه خلیج فارس در این کشور تمرکز کرده اند.

در همین حال اخیرا بانک اسلامی SAQ قطر، فاینانس را به ین و دلار استرالیا از طریق بخش های خصوصی افزایش داده است.

بر پایه این گزارش، حجم سپرده گذاری های خارجی قطر در ماه ژوئن یعنی همزمان با آغاز تحریم های عربی علیه این کشور به کمترین سطح خود رسید و ممکن است با امتناع بانک های عربستان سعودی، بحرینی، اماراتی و مصری برای سرمایه گذاری مجدد در قطر، حجم سپرده گذاری بیش از گذشته کاهش پیدا کند.