روابط بین دو ملت ایران و عراق بسیار پایدار و مستحکم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل صبح امروز در دیدار با عبدالحسین موسوی رئیس حزب فضیلت عراق با بیان اینکه رفت و آمدها، دوستی و نزدیکی میان دو کشور را بیشتر کند، گفت: کمتر دو ملتی در جهان پیدا می شود که مشترکات ایران و عراق را داشته باشند.

وی افزود: به دلیل همین نزدیکی و مشترکاتی که داریم همواره دشمنان به ایجاد تقرقه بین دو ملت هستند.

ولایتی ادامه داد: علیرغم جنگی که صدام بر ایران تحمیل کرد، اما روابط بین دو ملت امروز نیز بسیار پایدار و مستحکم است به طوری که یک ایرانی در عراق و یک عراقی در شهرهای قم و مشهد احساس بیگانگی نمی کند.

عبدالحسین موسوی رئیس حزب فضیلت عراق نیز در ادامه این دیدار با بیان اینکه پیوندهای میان مردم ایران و عراق در کلمات نمی گنجد، گفت: این پیوند عمیق فقط در بین دولت ها وجود ندارد و در بین ملت ایران و عراق نیز با توجه به مشترکات مذهبی مانند پیاده روی اربعین وجود دارد.

وی افزود: مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت و ملت عراق خصوصا پس از تهاجم وحشیانه تروریست ها، پیوندهای دو کشور را محکم تر کرد و امروز هر دو ملت در یک سنگر علیه تروریسم هستند.

موسوی خاطرنشان کرد: تصور می کنیم چالش هایی که در برابر عراق و کلیه کشورهای منطقه در دوران بعد از داعش قرار دارد، کمتر از خطرات دوران حضور داعش نیست.

وی گفت: با تمام تلاش کوشش می کنیم در ائتلاف ملی داخل عراق، شکافی را که ممکن است وجود تروریست ها به وجود بیاورد با تقویت انسجام، پر کنیم.