نمایش «میهمانی از سر ناچاری» در صومعه سرا به روی صحنه می رود

نورالله صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش «میهمانی از سر ناچاری» به مدت سه روز در شهرستان صومعه سرا به روی صحنه می رود.

وی با بیان اینکه این نمایش از روز چهارشنبه یکم الی سوم شهریور ماه اجرا می شود، افزود: سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا محل اجرای این نمایش است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا خاظرنشان کرد: این نمایش روز چهارشنبه ساعت ١٧عصر و روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت١٩ اجرا می شود.

صفرپور گفت: «میهمانی از سرناچاری» به کارگردانی مهدی مهربان با هنرمندی مهدی مهربان، لیلا مهربان و به مدیریت اجرایی محسن اشرف خانی، طراح صحنه رضا شریفی، مدیر برنامه ریزی و طراح به نمایش درمی آید.