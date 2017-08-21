احداث زمین ۵ هکتاری چوگان در شهرستان رودبار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی انتظام سرپرست هیات چوگان استان گیلان با تایید این خبر گفت : بعد از جلسات و مکاتبات به عمل آمده و مساعدت و همکاری رئیس اداره ورزش و جوانان استان گیلان ، مسئولین بومی و محلی شهرستان رودبار به همت ریاست هیات چوگان این شهرستان، زمینی به مساحت حدود ۵ هکتار برای احداث زمین چوگان در محیطی زیبا و کوهستانی شناسایی ، نقشه برداری و علامت گذاری شد.

وی با بیان اینکه مقدمات تحویل این زمین در حال اتمام است گفت: طی چند روز آینده این زمین طی صورت جلسه ای تحویل هیات چوگان شهرستان رودبار خواهد شد.