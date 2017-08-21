«شام با دوستان» در تماشاخانه سه نقطه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شام با دوستان» به نویسندگی و کارگردانی ایوب (عماد) ابوالفتحی از ۹ شهریور لغایت ۳۰ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ در سالن رکن الدین خسروی تماشاخانه سه نقطه روی صحنه می‌رود.

کامبیز نیک آمیز، آرام سلیمانی، هدی فلاح، عباس خداوردیان در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به تهیه کننده: علی کوچک خواه، دستیار کارگردان: پریا وفایی، برنامه ریز و هماهنگی: کامبیز نیک آمیز، منشی صحنه: عطیه خدابنده لو، طراح و مجری گریم: شاهین فتحی، طراح و مدیر صحنه: آرمان غیبی، طراح نور و صدا: پریا وفایی، عکاس: ریحانه وفایی و معصومه احدی، مدیر فیلمبرداری: رضا رهبری فر، مدیر روابط عمومی: فریناز رهبر، طراح پوستر و بروشور: معصومه احدی و محمد(مانی) حق جو به عنوان مشاور رسانه و تبلیغات اشاره کرد.