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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

«شام با دوستان» در تماشاخانه سه نقطه

«شام با دوستان» در تماشاخانه سه نقطه

نمایش «شام با دوستان» به کارگردانی ایوب ابوالفتحی در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شام با دوستان» به نویسندگی و کارگردانی ایوب (عماد) ابوالفتحی از ۹ شهریور لغایت ۳۰ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ در سالن رکن الدین خسروی تماشاخانه سه نقطه روی صحنه می‌رود.

کامبیز نیک آمیز، آرام سلیمانی، هدی فلاح، عباس خداوردیان در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به تهیه کننده: علی کوچک خواه، دستیار کارگردان: پریا وفایی، برنامه ریز و هماهنگی: کامبیز نیک آمیز، منشی صحنه: عطیه خدابنده لو، طراح و مجری گریم: شاهین فتحی، طراح و مدیر صحنه: آرمان غیبی، طراح نور و صدا: پریا وفایی، عکاس: ریحانه وفایی و معصومه احدی، مدیر فیلمبرداری: رضا رهبری فر، مدیر روابط عمومی: فریناز رهبر، طراح پوستر و بروشور: معصومه احدی و محمد(مانی) حق جو به عنوان مشاور رسانه و تبلیغات اشاره کرد.

کد مطلب 4065097
آروین موذن زاده

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